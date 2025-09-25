Προ των πυλών κύμα κακοκαιρίας – Η Πελοπόννησος στις περιοχές που θα επηρεαστούν (video)

Ο καιρός αλλάζει ριζικά από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με το φθινόπωρο να κάνει έντονη την παρουσία του. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Λαγουβάρδος «Κυρίως το Ιόνιο και η δυτική Ελλάδα θα επηρεαστούν περισσότερο. Όσον αφορά τη Μεσσηνία και την Παρασκευή ενδεχομένως να έχουμε κάποιες καταιγίδες αλλά αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή μεσημέρι με απόγευμα. Περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου είναι αυτές που φαίνεται να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής, τα οποία ενδεχομένως δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο σε καμία περίπτωση».