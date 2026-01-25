Προχωρούν οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας: Νέο ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή -«Μεγάλο βήμα», λένε οι ΗΠΑ

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει στην 1.432η ημέρα του, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να ξαναπιάσει το νήμα της ειρήνης μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς καχυποψίας και συνεχιζόμενης βίας.

Οι πρώτες άμεσες επαφές Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργούν προσδοκίες αλλά και ερωτήματα γύρω από το αν μπορεί η διπλωματία να προχωρήσει όταν τα όπλα δεν σιωπούν, καθώς η Μόσχα σφυροκοπά την Ουκρανία, επιχειρώντας να κάμψει το ηθικό στρατιωτών και πολιτών.

Ραντεβού την επόμενη Κυριακή

Το επόμενο ραντεβού για συνομιλίες ορίστηκε για την ερχόμενη Κυριακή, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την θετική πορεία των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από διήμερες τριμερείς συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο» στον καθορισμό των βασικών λεπτομερειών που απαιτούνται για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

