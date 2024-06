Πρόγραμμα «Μετάβασις» Μάρκος Λέγγας: «Επαναπροσδιορίζουμε το μέλλον μας εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μετάβασις» (METAVASIS: Mobility for Energy Transition Awareness to Bring About Societal Impacts) πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του Πανεπιστημίου του Texas A&M Energy Institute και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία συμμετείχε και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και καινοτομίας, Μάρκος Λέγγας.

«Αυτή η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την αλλαγή της πηγής της ενέργειάς μας,· αφορά την επαναπροσδιορισμό του μέλλοντός μας, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα για τις επόμενες γενιές. Αυτό το ταξίδι είναι ουσιώδες για την περιφερειακή μας ανάπτυξη, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο στην ευθυγράμμιση με τους εθνικούς ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας και τις φιλόδοξες κλιματικές στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κορινθίας, σχετικά με την μεταλιγνιτική εποχή και σημείωσε πως «Για την Πελοπόννησο, αυτή η μετάβαση δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι μια αναγκαιότητα».

Στόχος του προγράμματος, που υποστηρίζεται από την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, είναι η κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας ταχείας ενεργειακής μετάβασης σε ευάλωτες κοινότητες και περιθωριοποιημένες περιοχές στο Τέξας και την Ελλάδα.

Σε χαιρετισμό στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, προχώρησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής, Σπυρίδων Κίντζιος, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Γεώργιος Τσούνης και εκ μέρους του Πανεπιστήμιου TEXAS A&M o Prof. S.Pistikopoulos, Director, Texas A&M Energy Institute-TAMEI και ο Prof. A.M.H. Ibrahim, Associate Dean for Research, Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences.