Πρόγραμμα “I Can Speak Greek Well” – Συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και του Πανεπιστημίου University of South Florida

Ξεκινά η συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου University of South Florida.

Με το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με τίτλο “I Can Speak Greek Well” ξεκινά η συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου University of South Florida. Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κα. Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Την ερχόμενη Τετάρτη 7 Σεπτέμβρη, στις 19:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν webinar όπου οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίσουν την εισηγήτρια και θα λύσουν ενδεχόμενες απορίες για το πρόγραμμα.

Για να παρακολουθήσετε το webinar και για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το παρακάτω link: https://usfcorporatetraining.catalog.instructure.com/browse/all/main/lunch-and-learn/courses/i-can-speak-greek-well-webinar-090722-2279

“I Can Speak Greek Well”

Learn Greek like a native! Immerse yourself in the Greek language and culture through the live online course “I Speak Greek Well”. This program is based on training methods that aim at teaching the Greek language quickly and correctly. It is powered by University of South Florida- Corporate Training & Professional Education Department, in partnership with Bougas School.

Join Dr. Eleni Volonaki, for an introduction to our Greek language – online learning program- titled ” I Can Speak Greek Well” on Wednesday, September 7th at 19:00 Greek time.

In order to register follow the link: https://usfcorporatetraining.catalog.instructure.com/browse/all/main/lunch-and-learn/courses/i-can-speak-greek-well-webinar-090722-2279