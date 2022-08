Πρώην σταρ του ΝΒΑ «θάβει» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν καταλαβαίνει το μπάσκετ ακόμα» [βίντεο]

Ο πρώην παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς ανέφερε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «δεν καταλαβαίνει ακόμα το μπάσκετ. Παίζει, πήρε και πρωτάθλημα, ΟΚ, αλλά δεν καταλαβαίνει το μπάσκετ». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο Έλληνας άσος… απέχει πολύ από το να θεωρείται ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ.

Όπως ήταν φυσικό, οι αντιδράσεις στο Twitter ήταν έντονες, με πολλούς χρήστες να χλευάζουν τον Αρίνας για τις υποτιμητικές δηλώσεις του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The Giannis disrespect is WILD.

And he’ll just keep making them look like idiots. pic.twitter.com/JJEBGRGejP

— Nathan Marzion (@nathanmarzion) August 26, 2022