Πρόσκληση 5,1 εκατ. ευρώ για βιοκλιματικές αναπλάσεις σε Κόρινθο και Λουτράκι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 5.100.000 ευρώ για το έργο «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στην περιοχή ΒΑΑ Κορίνθου – Λουτρακίου», μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιοκλιματική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου των δύο πόλεων, με χρήση φυσικών και ενεργειακά αποδοτικών υλικών, ενίσχυση της σκίασης και της φύτευσης, ορθολογική διαχείριση του νερού και εφαρμογή καινοτόμων βιώσιμων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει δύο εμβληματικές παρεμβάσεις:

τη βιοκλιματική ανάπλαση της παραλίας “Καλάμια” στην Κόρινθο, και

τη βιοκλιματική ανάπλαση του παραλιακού πάρκου “Ειρήνη” στο Λουτράκι.

Όπως προβλέπεται στη Στρατηγική ΒΑΑ, οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον στόχο ανάδειξης της περιοχής ως αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού, μέσα από ένα σύγχρονο και ανθεκτικό αστικό περιβάλλον που θα προάγει την ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα και την περιβαλλοντική ισορροπία.

«Η συνεργασία των δύο Δήμων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και η υλοποίηση αυτών των έργων αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη και ελκυστική ανάπτυξη της Κορινθίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και όραμα για το μέλλον», τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.