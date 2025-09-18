Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης τμημάτων δικτύου ύδρευσης

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Γ Φάση», θα εκτελεστούν εργασίες για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Σίδερης Καλαμάτας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της πόλης μεταξύ των οδών Καλλιπάτειρας, Παλαιολόγου, Σπάρτης (εθνική οδός) και Π. Κουρούπη. Οι εργασίες θα εκκινήσουν την Πέμπτη 18/09/2025 από την διασταύρωση της οδού Αίπειας (1η παρ. Αγίας Παρασκευής) με την εθνική οδό Σπάρτης.

Για το παραπάνω διάστημα θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 110/2025 Απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση.

Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.