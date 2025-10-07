Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης σε ισχύ σήμερα στην περιοχή «Νησάκι», λόγω εργασιών

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Γ Φάση», την Τρίτη 07/10/2025 θα εκκινήσουν εργασίες στην περιοχή «Νησάκι», στο δυτικό τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους μεταξύ Δημοσθένους και Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό και για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων στο παραπάνω τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους θα αποκλειστεί. Στη συνέχεια, οι εργασίες θα επεκταθούν σε τμήματα των οδών Μακεδονίας, Νέδοντος, Ξενοφώντος και Ύδρας.

Για το παραπάνω διάστημα θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 109/2025 Απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.

Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.