Προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρισμού και «μπούκαρε» σε σπίτι: Καρέ – καρέ η στιγμή που αρπάζει σακούλα γεμάτη με μετρητά και τιμαλφή

Σε μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές σε βάρος πολιτών με απάτες στις οποίες οι δράστες προσποιούνται τους υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας και να πείθουν τηλεφωνικά τα θύματα πως στο σπίτι τους υπάρχει βλάβη και κινδυνεύει από πυρκαγιά ζητώντας να τους δώσουν τα χρήματα για φύλαξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μια από αυτές τις απάτες είναι το νέο περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σπιτιού, στο οποίο μπήκε ανενόχλητος και άρπαξε σακούλα, μέσα στην οποία υπήρχαν  τιμαλφή και μετρητά του ιδιοκτήτη. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν, όταν ο δράστης μιλούσε στο τηλέφωνο με τον ιδιοκτήτη, υποδυόμενος τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και πείθοντας τον να τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα αξίας σε μια σακούλα, με την πρόφαση ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στο σπίτι και ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

