ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πρωταγωνιστής του χειμώνα το Μαίναλο (video)

Το χιονοδρομικό κέντρο της Οστρακίνας στο Μαίναλο γνώρισε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών τις τελευταίες ημέρες, με τις πίστες να γεμίζουν από φίλους του σκι και του χειμερινού τουρισμού.

