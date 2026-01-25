Πρωταγωνιστής του χειμώνα το Μαίναλο (video)

Share Το χιονοδρομικό κέντρο της Οστρακίνας στο Μαίναλο γνώρισε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών τις τελευταίες ημέρες, με τις πίστες να γεμίζουν από φίλους του σκι και του χειμερινού τουρισμού. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 25 Ιανουαρίου 2026 6:42 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΑΙΝΑΛΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ «Τα νέα της Αρκαδίας»: Αρνητική γνωμοδότηση για τον Αιολικό σταθμό στο Μαίναλο, η απορρίφθηκαν δυο έργα αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Λάδωνα (video) 04.07.2025 Τα «Νέα της Αρκαδίας»: Το ομόφωνο «όχι» για το Μαίναλο, η εγκατάλειψη του Τριανταφυλλίδειου Ιδρύματος, η προκήρυξη θέσεων γιατρών και το Menalon Trail (video) 02.07.2025 400 ορειβάτες την Κυριακή στο Μαίναλο για την Διασυλλογική ορειβατική συνάντηση (video) 10.05.2025 Array