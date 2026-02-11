Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Νέα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα το Εurofound, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, δείχνουν μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, με τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να βυθίζονται στην ανασφάλεια και την απαισιοδοξία.

«Μια άνιση εικόνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», είναι ο τίτλος της πρόσφατης ανάλυσης, που αντλεί δεδομένα από τον τελευταίο και 8ο γύρο της συνεχιζόμενης ψηφιακής έρευνας για τη Ζωή και την Εργασία στην ΕΕ («Living And Working in the EU – 2025). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά πάνω από 27.000 άτομα και από τα 27 κράτη μέλη, με το δείγμα να είναι σταθμισμένο ως προς τη δημογραφική σύσταση των κατοίκων της ΕΕ και κάθε κράτους ξεχωριστά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, περιοχή).

Η έρευνα του Eurofound αφιερώνει ξεχωριστό κομμάτι στη στεγαστική ανασφάλεια (housing insecurity), δηλαδή το πόσο φοβάται κάποιος ότι θα αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί, για λόγους ανωτέρας – οικονομικής – βίας. Ο φόβος είναι πολύ μεγαλύτερος για όσους διαμένουν σε μη ιδιόκτητη κατοικία, είτε νοικιάζουν σπίτι στην ελεύθερη αγορά είτε πληρώνουν «κοινωνικό ενοίκιο» σε μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ