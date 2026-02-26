Πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου (video)

Δημήτρης Πτωχός: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται τη φωνή, τις ιδέες και τη συμμετοχή σας»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και έντονη διάθεση συμμετοχής πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στην Τρίπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου δημιουργικού διαλόγου και ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Παρουσία της Περιφερειακής Αρχής και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας

Πρόεδρος της πρώτης αυτής συνεδρίασης ήταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ενώ παρόντες ήταν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Μανώλης Σκαντζός, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθηνά Κόρκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Νικόλαος Χριστόπουλος, ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης, Ιωάννης Σόλαρης, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης και της Περιφέρειας.

Ο ρόλος των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλωσόρισε τους νέους συμβούλους, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνέχιση και την ενίσχυση ενός θεσμού που δίνει ουσιαστικό χώρο και ρόλο στη νέα γενιά. Όπως τόνισε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτελεί μια ουσιαστική πλατφόρμα έκφρασης, διαλόγου και διαμόρφωσης προτάσεων για το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου.

«Η φωνή σας έχει αξία και ουσία. Η Πελοπόννησος χρειάζεται τις ιδέες σας, τη φρέσκια σας ματιά και το θάρρος να προτείνετε το καινούργιο. Ο θεσμός αυτός είναι η δική σας ευκαιρία να συμμετέχετε ενεργά, να συνεργαστείτε και να συμβάλετε στη διαμόρφωση του τόπου όπου θα ζήσετε και θα δημιουργήσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους νέους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής με δημιουργικότητα και υπευθυνότητα.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η νέα σύνθεση του Συμβουλίου αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που έχει ήδη αποδείξει τη σημασία της, ενισχύοντας τη συμμετοχή των μαθητών στη δημόσια ζωή και καλλιεργώντας μια σύγχρονη κουλτούρα διαλόγου και συνεργασίας. Επεσήμανε, επίσης, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των νέων συμβούλων, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργή συμμετοχή των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη και δυναμική Περιφέρεια.

Ενίσχυση της περιφερειακής συνείδησης και της συνεργασίας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των νέων από διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την περιφερειακή συνείδηση και τη συλλογική προσέγγιση των σύγχρονων προκλήσεων. «Η Πελοπόννησος είναι ένας κοινός τόπος ευθύνης και προοπτικής. Μέσα από τη συνεργασία σας, μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος που ανταποκρίνεται στα όνειρα και τις προσδοκίες σας», σημείωσε.

Παρουσίαση της νέας ταυτότητας (Place Brand) της Πελοποννήσου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε στους νέους συμβούλους η παρουσίαση της νέας ταυτότητας (Place Brand) της Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνο Μιχελόγγονα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκε η στρατηγική σημασία της διαμόρφωσης μιας σύγχρονης και ενιαίας ταυτότητας για την Πελοπόννησο, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και την ενδυνάμωση της θέσης της ως τόπου ευκαιριών, δημιουργίας και ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των νέων ως φορέων και πρεσβευτών της νέας αυτής ταυτότητας, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της Περιφέρειας.

Εκλογή του νέου Προεδρείου 2025–2026

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, μέσα από μια ανοιχτή και ζωντανή δημοκρατική διαδικασία. Οι υποψήφιοι παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους, ανέπτυξαν τις προτάσεις τους για τη λειτουργία του Συμβουλίου και ανέδειξαν τη διάθεσή τους να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του θεσμού. Στη συνέχεια, το σώμα των νέων συμβούλων συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας, επιλέγοντας το νέο Προεδρείο που θα συντονίζει τις εργασίες του Συμβουλίου για τη διετία 2025–2026.

Το νέο Προεδρείο συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Πυλιώτη Ευγενία (Εκπαιδευτήρια Μπουγά)

Α’ Αντιπρόεδρος: Αρώνη Ευθυμία (ΓΕΛ Κρανιδίου)

Β’ Αντιπρόεδρος: Μπαρέλου Ελεονώρα (3ο ΓΕΛ Σπάρτης)

Α’ Γραμματέας: Τρουπή Μιράντα (4ο ΓΕΛ Τρίπολης)

Β’ Γραμματέας: Στρατουδάκη Μαρία – Ελισσάβετ (2ο ΓΕΛ Κορίνθου)

Ημερήσια Διάταξη και έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διετούς Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν βασικά οργανωτικά θέματα που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας του θεσμού, μεταξύ των οποίων:

-η επικύρωση του πλαισίου λειτουργίας του Συμβουλίου,

-η εκλογή του νέου Προεδρείου,

– και η συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας, μέσα από τις οποίες οι νέοι θα επεξεργαστούν προτάσεις για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την καινοτομία, την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Ένας θεσμός συμμετοχής με πρωταγωνιστές τους νέους

Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, διασφαλίζοντας την ισότιμη εκπροσώπηση της μαθητικής κοινότητας σε όλη την Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, διασφάλισε για ακόμη μία φορά τις απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή και ισότιμη παρουσία όλων των μαθητών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή και τη νέα γενιά.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου συνεχίζει δυναμικά, αποτελώντας έναν ζωντανό θεσμό διαλόγου, ιδεών και δημιουργίας, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους νέους και το μέλλον της Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα, με τους νέους συμβούλους να συμμετέχουν ενεργά, να ανταλλάσσουν απόψεις και να θέτουν τις βάσεις για τη λειτουργία του νέου Συμβουλίου.

Δείτε τη λίστα με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων 2025–2026.