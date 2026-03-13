Πρωτοβουλία του Π. Μαντά για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας – Τι απαντά το ΚΚΕ

Πρωτοβουλία διαλόγου με το σύνολο των παραγωγικών, θεσμικών και επιστημονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας αναλαμβάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Το πρώτο βήμα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από την Καλαμάτα και τη Δυτική Μάνη.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Με βάση τον σχεδιασμό, η δράση έχει δύο κεντρικούς στόχους: την καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος της Μεσσηνίας και τη συγκέντρωση συγκεκριμένων, ρεαλιστικών προτάσεων πολιτικής, που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην κοινοβουλευτική επιτροπή όσο και στη δημόσια συζήτηση.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή θα υλοποιηθεί μέσα από μια μεγάλη σειρά συναντήσεων εργασίας με όλες τις κατηγορίες φορέων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, όπως:

εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών

νέοι αγρότες και ωφελούμενοι από Σχέδια Βελτίωσης

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς που σχετίζονται με αυτήν

επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου (έμποροι, μεταποιητές, εξαγωγικές επιχειρήσεις, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, κλπ.)

δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου και μέσων ενημέρωσης με εξειδίκευση στα αγροτικά ζητήματα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, αλλά και να αναδειχθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της αγροτικής παραγωγής.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από την Καλαμάτα και τη Δυτική Μάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια, τις ανάγκες σε εκπαίδευση και υποδομές, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν σύντομα γραπτά υπομνήματα με την καταγραφή βασικών τους προβληματισμών και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς και προτάσεων, ώστε η συζήτηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και παραγωγική. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη συνολική διαδικασία διαλόγου θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, κωδικοποίησης και ομαδοποίησης και στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, όσο και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία.

«Οι αγρότες έχουν λόγο και πρέπει να ακουστούν», σημειώνει ο κ. Μαντάς σε δήλωσή του. «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί όχι μόνο βασικό πυλώνα της οικονομίας, αλλά και δομικό στοιχείο της ταυτότητας της Μεσσηνίας. Για να μπορέσουμε όμως να σχεδιάσουμε ουσιαστικές πολιτικές για το μέλλον του, είναι απαραίτητο να ακούσουμε πρώτα με προσοχή τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην παραγωγή. Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να ανοίξουμε έναν μεγάλο και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς του αγροτικού χώρου, ώστε τα πραγματικά προβλήματα αλλά και οι ουσιαστικές προτάσεις να μεταφερθούν με συγκροτημένο και τεκμηριωμένο τρόπο στο υψηλότερο επίπεδο της δημόσιας πολιτικής».

Τι απάντησε το ΚΚΕ

“Η μόνη πραγματική διέξοδος στα προβλήματα των αγροτών, βρίσκεται στη δική τους οργάνωση και στη διεκδίκηση των αναγκών τους κόντρα στα συμφέροντα που τους πνίγουν.” Απαντά η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ, αναφέροντας τα κάτωθι:

Είναι να απορεί κανείς με το θράσος που επιστρατεύει η κυβέρνηση και οι τοπικοί της εκπρόσωποι, όπως ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο. Η «πρωτοβουλία» του βουλευτή για συνάντηση εργασίας με τοπικούς αγροτικούς φορείς αλλά και η περιβόητη «Διακομματική Επιτροπή» της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο από ένας καλοντυμένος ελιγμός, μια προσπάθεια να ριχτεί στάχτη στα μάτια των βιοπαλαιστών αγροτών που πριν λίγο καιρό βρέθηκαν στα μπλόκα και ταρακούνησαν το Μαξίμου.

Τότε, κάτω από την πίεση των τρακτέρ, η κυβέρνηση θυμήθηκε τον «διάλογο». Τώρα στέλνει τους βουλευτές της να παριστάνουν τους “ακροατές προβλημάτων” , ενώ είναι οι ίδιοι, που ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς νόμους και υλοποιούν της κατευθύνσεις της ΚΑΠ που ληστεύουν την αγροτιά. Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκεται ο λαός και με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα που όλοι μαζί σιγοντάρουν τη λογική ενός «εθνικού συμβουλίου» ή μιας «εθνικής στρατηγικής», που σημαίνουν την πλήρη υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ορέξεις των μεγαλοβιομηχάνων, των μεταποιητών και των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αυτές οι «πρωτοβουλίες» και οι «διαβουλεύσεις» είναι ένα καλοστημένο θέατρο που στοχεύει στον εγκλωβισμό των αγροτών. Τίθενται ερωτήματα για τα προβλήματα, λες και δεν είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη, σχεδόν στα δύο ευρώ, ενώ την ίδια ώρα το ρεύμα —με τις τιμές που επιβάλλουν οι ενεργειακοί όμιλοι και το χρηματιστήριο ενέργειας— στην κυριολεξία «καίει» τις αντλίες, εκτινάσσει το κόστος άρδευσης και εξαϋλώνει κάθε ελπίδα της παραγωγής για επιβίωση.

Και τι προβάλλεται τώρα ως δικαιολογία από την κυβέρνηση; Ότι φταίει ο πόλεμος, η διεθνής κατάσταση και οι συγκυρίες. Κουβέντα δεν λέγεται για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο, στέλνοντας όπλα και δισεκατομμύρια που αφαιρούνται από την υγεία, την παιδεία και το εισόδημα του αγρότη. Για τον πόλεμο και τις ΝΑΤΟϊκές αποστολές υπάρχουν «λεφτά με ουρά», αλλά όταν πρόκειται να αναπληρωθεί το εισόδημα των αγροτών, τότε «το ταμείο είναι μείον». Πρόκειται για καθαρό εμπαιγμό να ισχυρίζονται ότι η ακρίβεια είναι «εισαγόμενη», όταν οι ίδιοι στηρίζουν το χρηματιστήριο ενέργειας και τα κέρδη των εφοπλιστών που μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικάνικο LNG.

Η πολεμική προετοιμασία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, την οποία η κυβέρνηση υπηρετεί με ζήλο, απαιτεί θυσίες από τον λαό. Αυτές οι «θυσίες» μεταφράζονται σε αρδευτικά έργα που δεν γίνονται ποτέ στη Μεσσηνία, σε δρόμους που παραμένουν διαλυμένοι και σε ένα κόστος παραγωγής που εκτινάσσεται, καθώς βασικές πρώτες ύλες για τα λιπάσματα έχουν γίνει πανάκριβες και δυσεύρετες λόγω του πολέμου και των κυρώσεων, με τα μονοπώλια να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να αισχροκερδούν στην πλάτη του παραγωγού.

Οι αγρότες της Μεσσηνίας έχουν πλέον συσσωρευμένη πείρα. Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι μόνο όταν έκλεισαν οι δρόμοι και τα τρακτέρ βγήκαν στα μπλόκα «ίδρωσε το αυτί» των κυβερνώντων. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία από επίδοξους σωτήρες που τη μια μέρα χτυπάνε συγκαταβατικά την πλάτη του παραγωγού και την άλλη ψηφίζουν στη Βουλή τη φοροληστεία του εισοδήματός του και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Η μόνη πραγματική διέξοδος βρίσκεται στη δική τους οργάνωση και στη διεκδίκηση των αναγκών τους κόντρα στα συμφέροντα που τους πνίγουν. Δεν πρέπει να γίνει σε κανέναν η χάρη να μετατραπεί ο αγροτικός κόσμος σε μέρος του σκηνικού τους.

Το ΚΚΕ καλεί κάθε βιοπαλαιστή αγρότη να εμπιστευτεί τη δική του ανίκητη δύναμη, να οργανώσει τον αγώνα παντού, σε κάθε χωριό και πόλη.

Η πρόταση διεξόδου, που καταθέτει ΚΚΕ, αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική απάντηση στη σημερινή βαρβαρότητα, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί του πλούτου να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, να ανοίξουν τον δρόμο για μια κοινωνία όπου ο λαός θα απολαμβάνει φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, απαλλαγμένος από τις εκμετάλλευση και την καταλήστευση του πλούτου που παράγει.