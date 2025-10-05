Τελευταία Νέα
Πρότυπο και ενεργειακά αναβαθμισμένο – Γύρισε σελίδα το νηπιαγωγείο και δημοτικό Βαλύρας (pic’s +video)

Ένα σχολείο πρότυπο και ενεργειακά αναβαθμισμένο είναι πλέον το νηπιαγωγείο και δημοτικό Βαλύρας μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έγιναν μέσω από τις Κτιριακές Υποδομές με καθοριστική την συμβολή του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο Μεσσήνης καθώς μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην ερημοποίηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ύπαιθρο,. Τα εγκαίνια τελέστηκαν παρουσία του Μητροπολίτη Μεσσηνίας και του Μητροπολίτη Μονεμβασίας Σπάρτης Ευστάθιου, ο οποίος με βαθιά συγκίνηση μίλησε για τα χρόνια που φοιτούσε σε αυτό.

