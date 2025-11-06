Ψηφιακό πελατολόγιο: Πάει για το 2026 η επέκτασή του σε νέους κλάδους

Πατά «φρένο» η ΑΑΔΕ στην επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου και μεταθέτει για το 2026 την ένταξη νέων επαγγελματικών κλάδων, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν στον χώρο του αυτοκινήτου. Η εμπειρία των πρώτων μηνών έδειξε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τεχνική προετοιμασία, εκπαίδευση και σταθεροποίηση του συστήματος, ώστε η καθολική εφαρμογή να γίνει χωρίς προβλήματα.

Από την 1η Ιουλίου 2025, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικό πελατολόγιο, καταγράφοντας κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο. Όμως η πρακτική εφαρμογή του μέτρου ανέδειξε δυσκολίες στη σύνδεση των εφαρμογών με το myDATA και ασάφειες στη λειτουργία του λογισμικού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί «ανάσα» προσαρμογής πριν από τη δεύτερη φάση.

