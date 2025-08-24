Επιτήδειοι υπόσχονται αναδρομικά ή επιδόματα και ζητούν κωδικούς Taxisnet, στοιχεία καρτών και e-banking· σύσταση για άμεση αναφορά στην Αστυνομία.

Οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω τηλεφωνημάτων συνεχίζονται στην Πύλο και τα γύρω χωριά. Τις τελευταίες ημέρες άγνωστοι καλούν κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους λογιστές και χρησιμοποιώντας ακόμη και υπαρκτά ονόματα επαγγελματιών της περιοχής. Με πρόσχημα ότι ο δικαιούχος θα λάβει επιπλέον χρήματα στη σύνταξη ή κάποιο επίδομα, ζητούν κωδικούς Taxisnet, αριθμούς καρτών και στοιχεία e-banking για τη δήθεν κατάθεση.

Οι αρχές και οι επαγγελματίες προειδοποιούν: δεν δίνουμε ποτέ προσωπικούς κωδικούς ή τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστους. Σε τέτοια κλήση κλείνουμε το τηλέφωνο, επικοινωνούμε οι ίδιοι με τον λογιστή μας σε γνωστό αριθμό και ενημερώνουμε άμεσα την Αστυνομία για το περιστατικό.