“Ανησυχούντες” και… Λωτοφάγοι!

Του Θανάση Κ.

Ας δούμε τι έκανε ακριβώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα των ερευνών για #υδρογονάνθρακες .

* Πρώτον επί πέντε χρόνια (από την ώρα που ανέλαβε, τον Ιούλιο του 2019 μέχρι την εκλογή Τράμπ, τον Νοέμβριο του 2024) ήταν ΑΝΤΙΘΕΤΗ. Και το διακήρυσσε σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Διότι συμμεριζόταν την Ευρωπαϊκή πολιτική εγκατάλειψης των υδρογονανθράκων συνολικά. Και μάλιστα προχώρησε στην “απανθρακοποίηση” με υπερβάλλοντα ζήλο – ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ. Πράγμα για το οποίο ο #Σαμαράς είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι ήταν λάθος… Υπάρχουν δεκάδες δημόσιες δηλώσεις σχετικώς. Απομονώνω δύο μόνο από ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Έθνη το 2021. — Είχε αποκαλέσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες ως stranded investments δηλαδή “επενδύσεις που πάνε χαμένες”. — Κι είχε αποκαλέσει τους υδρογονάνθρακες “αγαθό που χάνει την αξία του”.

Κι όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. #Total #Repsol Επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη έφυγαν δύο εταιρίες που είχαν αναλάβει προηγουμένως συμβόλαια έρευνας: Η Γαλλικήκαι η Ισπανική Δεν έφυγαν ακριβώς. Ουσιαστικά τις άφησαν να φύγουν!

Μάλιστα όταν έφυγε η Total η κυβερνητική προπαγάνδα μας διαβεβαίωνε ότι η εταιρία εγκαταλείπει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες λόγω κλιματικής αλλαγής, λέει! Την ώρα που η ίδια εταιρία συμμετείχε σε έρευνες για υδρογονάνθρακες αλλού στον κόσμο. Έλεγαν ψέματα. Και δεν ήταν η μόνη φορά…

* Μετά την εκλογή #Τράμπ η κυβέρνηση άλλαξε γραμμή και προσπάθησε να κερδίσει το χαμένο χρόνο και το χαμένο έδαφος. Αλλά την παλιά κακιά συνήθεια να λέει ψέματα, να διαστρεβλώνει τα πάντα και να… ζητάει και τα ρέστα από πάνω, δεν την εγκατέλειψε.

* Όταν υπογράφηκε η πρόσφατη Συμφωνία με την #Chevron άρχισαν και οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Και τα “δοξαστικά”… Μας διαβεβαίωναν ότι η Συμφωνία αυτή αποτελεί “κατάργηση στην πράξη” του Τουρκολυβικού μνημονίου. Και κάποιοι έφτασαν να διακηρύξουν ότι “κουρελιάζει” το #Τουρκολυβικό μνημόνιο… Τι συνέβη πραγματικά; #South_Peloponesse #Block_2 #South_Crete_1 #South_Crete_2 Από τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα που περιλάμβανε η Συμφωνία, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δύο είναι νοτίως και δυτικά της Πελοποννήσου (και) κι άλλα δύο βρίσκονται νοτίως της Κρήτης (και). Από αυτά, τα δύο πρώτα δεν έχουν καμία σχέση με τις περιοχές που καλύπτει το παράνομο Τουρκολυβικό Μνημόνιο. Από τα άλλα δύο, μόνο το South Crete 2 φαίνεται ότι έχει επικάλυψη 25-30% με περιοχές που καλύπτει το Τουρκολυβικό. #Κρήτης #Λιβύη (Ενώ και τα δύο νοτίως τηςαγγίζουν θαλάσσιες περιοχές “αμφισβητούμενες” και από τη.)

#Ελεγκτικό_Συνέδριο * Εκεί βρίσκονταν τα πράγματα μέχρι που βγήκε το(το οποίο εξετάζει κάθε σύμβαση του Δημοσίου πριν την κύρωσή της) και αποκάλυψε ότι υπάρχουν μέσα στη Σύμβαση με τη Chevron κάποιες διατυπώσεις, που δείχνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται (κατά λέξη): #ΑΟΖ «Αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή.» #Ελληνική_Δημοκρατία «Περιοχές που ηδεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα.» «Απώλεια οριοθετημένης περιοχής.» «Παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης.» «Μελλοντική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με διμερή ή πολυμερή συμφωνία.» «Αναθεώρηση συντεταγμένων νοτίων και πλευρικών ορίων από τον εκμισθωτή (Ελληνική Δημοκρατία).»

Αυτά δεν είναι εικασίες. Δεν είναι “θεωρίες συνομωσίας”. Είναι ατόφια αποσπάσματα από τη Σύμβαση με τη Chevron. Και τα επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους. #Εστία Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιεύτηκαν πριν λίγες μέρες, στηντης Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου.

Είναι προφανές ότι η Σύμβαση με την Chevron ΔΕΝ “κουρελιάζει” το Τουρκολυβικό Μνημόνιο! Μιλάει για ενδεχόμενη “αλλαγή οριοθέτησης” και για “ενδεχόμενη απώλεια”. Το αναφέρει ρητά η σύμβαση. Δεν το φαντάστηκε κάποιος… Κι αυτό προκάλεσε την προχθεσινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Αναφέρει κατά λέξη ο πρώην Πρωθυπουργός: «…όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων…» Κι επισημαίνει αυτά ακριβώς που προαναφέρθηκαν…

Τι μπορεί να σημαίνει η πρόβλεψη στη Σύμβαση για “απώλεια οριοθετημένης περιοχής” ή ο όρος “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”; Όχι μόνο δεν… “κουρελιάζεται” του Τουρκολυβικό Μνημόνιο. Στην πραγματικότητα ενσωματώνεται η απειλή από τα τετελεσμένα του Τουρκολυβικού Μνημονίου. Μας έλεγαν ψέματα. Για μια ακόμα φορά…

Δηλαδή ο Σαμαράς αναδεικνύει, αυτά που ΔΕΝ είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως από τη Σύμβαση με τη Chevron, αυτά που επισημαίνει το Eλεκτικό Συνέδριο, αυτά που φέρνει στη δημοσιότητα η EΣΤΙΑ. #Κυβέρνησης Δηλαδή αυτά που διαψεύδουν τους προηγούμενους ισχυρισμούς της, ότι η Σύμβαση κουρελιάζει, τάχα, το Τουρκολυβικό μνημόνιο.

Και πώς απάντησε η Κυβέρνηση στην παρέμβαση Σαμαρά; Τον χαρακτήρισε… “επαγγελματία ανησυχούντα”! Για να καταλάβετε: Η Σύμβαση που υπογράφει η κυβέρνηση πιθανολογεί μελλοντική “απώλεια οριοθετημένης περιοχής” κι όσοι το επισημαίνουν είναι… “επαγγελματίες ανησυχούντες”! Μας διαβεβαιώνει ότι “έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα”, κι ότι τέτοιες ρήτρες είναι “συνηθισμένες” σε τέτοιες συμβάσεις. Μόνο που κι εδώ διαψεύδεται. #ΣΥΡΙΖΑ Διότι σε προηγούμενες Συμβάσεις που είχαν υπογραφεί επίκαι είχαν επικυρωθεί το 2019, επί κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τέτοιες ρήτρες περί “απώλειας οριοθετημένης περιοχής” και “μελλοντικής αναθεώρησης συντεταγμένων” ΔΕΝ υπήρχαν! Γιατί τότε δεν υπήρχε Τουρκολυβικό Μνημόνιο… Άρα ΔΕΝ είναι και τόσο “συνηθισμένη νομική διατύπωση ρουτίνας”. Κι εδώ ψέματα. Για μιαν ακόμα φορά…

Μας λένε ακόμα, ότι η πρόβλεψη δεν αφορά το Τουρκολυβικό Μνημόνιο, αλλά τις αντίστοιχες αιτιάσεις της Λιβύης από τα νότια. Μόνο που στην προηγούμενη σύμβαση του 2019, ενώ και τότε υπήρχαν οι αιτιάσεις της Λιβύης, τέτοιες ρήτρες ΔΕΝ είχαν περιληφθεί. Και πάλι ψέματα! Ό,τι κι αν πουν, ό,τι κι αν επικαλεστούν, ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ…

Επιμένουν κι επανέρχονται συνεχώς πώς όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις στην οριοθέτηση συνηθίζεται να μπαίνουν τέτοιες ρήτρες. Κι έτσι αν ήταν τα πράγματα, γιατί σε προηγούμενες συμβάσεις δεν υπήρχαν τέτοιες ρήτρες; Και το σημαντικότερο: Γιατί μας έλεγαν μέχρι προχθές το αντίθετο, ότι δηλαδή με τη Σύμβαση της Chevron ακυρώθηκαν τα τετελεσμένα του Τουρκολυβικού μνημονίου, όταν είχαν συμπεριλάβει τέτοιες ρήτρες; Που ΔΕΝ τα ακυρώνουν; Όπως κι αν το δείτε, απ’ όπου κι αν το πιάσετε, λένε ψέματα! Κατά συρροή και κατ’ εξακολούθησιν…

Τέλος ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι με Συμφωνίες προς Τρίτους (όπως η εταιρία Chevron) δεν χάνονται ούτε παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Μάλιστα! Κανείς δεν λέει ότι με Συμβάσεις προς τρίτους παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Τους λένε ότι με Συμβάσεις προς τρίτους δεν ακυρώνονται τετελεσμένα! Κι ούτε αυτό καταλαβαίνουν.

Κι εδώ τίθενται μια σειρά από ερωτήματα: #Γεραπετρίτης — Είναι “επαγγελματίες ανησυχούντες” όσοι βλέπουν άλλα να δηλώνει ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου για όσα έγιναν με το καλώδιο έξω από την Κάσο και τα ακριβώς αντίθετα να δηλώνει ο δικός μας ΥΠΕΞ, Γιώργος Ο Κύπριος εκπρόσωπος λέει ότι η πόντιση του καλωδίου έξω από την Κάσο (σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας) σταμάτησε γιατί υπήρξε παρέμβαση της Τουρκίας – ενώ ο κ. Γεραπτρίτης επιμένει ότι “ΔΕΝ υπήρξε παρέμβαση της Τουρκίας” και το ερευνητικό σκάφος ολοκλήρωσε τις εργασίες του κανονικά. Για το ίδιο ζήτημα δύο αντίθετες εκδοχές. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε… Έτσι; #Navtex — Είναι επαγγελματίες ανησυχούντες όσοι επισημαίνουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσειδιαρκείας – για πρώτη φορά – όπου δεσμεύει το… μισό Αιγαίο; — Να μην ανησυχούμε για το Τουρκολυβικό Μνημόνιο που είναι μεν “παράνομο” αλλά έχει ήδη “έμπρακτα αποτελέσματα”.

#Μητσοτάκης Τελικά ο κ.δεν μας θέλει “επαγγελματίες ανησυχούντες”. Μας θέλει… χαζοχαρούμενους Λωτοφάγους. Πιθανόν και… “Λοβοτομημένους”!

Είπαν κι ακόμα μεγαλύτερες χοντράδες από την κυβέρνηση: Αναρωτήθηκαν πώς άραγε να διαβάζουν στην Τουρκία τις “ενστάσεις” που ακούγονται στην Ελλάδα για τη Συμφωνία με τη Chevron… Πρώτα-πρώτα δεν συζητάμε τη Συμφωνία ή τις όποιες ενστάσεις. Συζητάμε για τα ψέματα που λέει η Κυβέρνηση ότι “κουρέλιασε” το Τουρκολυβικό Μνημόνιο.

Πάντως, αν αναρωτιούνται πώς άραγε διαβάζει η Τουρκία όσα λέγονται στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έχουν αναρωτηθεί εδώ και δύο χρόνια κάτι πιο απλό και πιο στοιχειώδες: Πώς άραγε να διάβασαν στην Άγκυρα τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι θέλει Συμφωνία με την Τουρκία “κι ας τον πουν και… μειοδότη”; Ο κ. Γεραπετρίτης το είπε. Και το ξαναείπε, μπας και δεν το άκουσαν με την πρώτη…

Στέλνοντας το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι για παραχωρήσεις – απέναντι στις δικές τους προκλήσεις και στα δικά τους τετελεσμένα – που καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν ήταν έτοιμη να κάνει, γιατί θα θεωρούνταν “μειοδοσία”! Αυτό είπε. Ο κ. Γεραπετρίτης! Κι όταν ο Σαμαράς κατήγγειλε ότι δεν μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας να δηλώνει δημόσια έτοιμος για “μειοδοσία”, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε; Διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα, αντί να στείλει τον Γεραπετρίτη σπίτι του…

Διέγραψε τον Σαμαρά για κάτι ανεπίτρεπτο και αδιανόητο που είχε ξεφουρνίσει ο Γεραπετρίτης! Όντως τον ενοχλούν οι “ανησυχούντες”… Θα προτιμούσε να κυβερνά ένα λαό Λωτοφάγων. Ή λοβοτομημένων. Κρίμα που δεν του έκατσε…

#ΟΗΕ ΥΓ. Τώρα επικαλούνται και την “επιθετική” επιστολή που έστειλε η Άγκυρα στονγια τη Σύμβαση με τη Chevron… Μα οι ίδιοι μας έλεγαν πριν λίγες μέρες, μετά το ταξίδι Μητσοτάκη στην Τουρκία, για το πόσο βοήθησαν τα “ήρεμα νερά”. Ποιά “ήρεμα νερά”, παιδιά; #ήρεμα_νερά Δεν υπάρχουν ““! Αυτό σας λέμε τόσον καιρό…