“O ερωτευμένος Μπακακίνος” στην πλατεία Ευκαλύπτων του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας δίνει την παράσταση κούκλας ” ο ερωτευμένος Μπακακίνος” , την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 20.30 στην Πλατεία Ευκαλύπτων του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΦΑΡΙΣ για το καλοκαίρι 2025.

Το έργο είναι μια διασκευή από το παραμύθι της Λέττας Πετρουλάκη που μιλάει για την αξία της πραγματικής αγάπης, της φιλίας , της αλληλεγγύης, το σεβασμό στο διαφορετικό και τον αγώνα για την ειρήνη.

Ένας μικρός ρομαντικός βάτραχος, γιος του αρχηγού των βατράχων, ερωτεύεται μια σαλαμάνδρα από το Μεξικό, που ήρθε πρόσφυγας στη λίμνη του για να βρει καινούργια πατρίδα. Ο βατραχάκος αγωνίζεται κατά του πολέμου που κήρυξε ο πατέρας του στους ξένους και αγωνίζεται για την ειρήνη στην περιοχή.

Άραγε θα επικρατήσει η ειρήνη στη λίμνη των βατράχων;

Θα έχει καλό τέλος η αγάπη του Μπακακίνου και της Λίλυς της Σαλαμάνδρας;

Θα απολαύσετε το τέλος της Ιστορίας στο μαγευτικό περιβάλλον της πλατείας Ευκαλύπτων την Τετάρτη 27/8 στις 20.30.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλες τις ηλικίες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή θεατρικού κειμένου, κουκλοκατασκευές : Λέττα Πετρουλάκη

Καλλιτεχνική σύμβουλος: Ηρώ Θεοδώρου

Μουσική επιμέλεια, σκηνικές κατασκευές: Λέττα Πετρουλάκη, Ηρώ Θεοδώρου

Φωτισμοί: Γιώργος Μίνος

Εμψύχωση: Φένια Εξακουστίδου, Νάντια Καρούτζου, Κατερίνα Παχτίτη, Λέττα Πετρουλάκη, Πέγκυ Σούλιου