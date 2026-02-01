“Προεορτίους αἰνέσεις προσᾴδοντες” στην Υπαπαντή της Καλαμάτας

Με την παρουσία πλήθους πιστών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τελέσθηκε, το πρωί της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου ε.έ., παραμονή της εορτής της Υπαπαντής, η προεόρτια πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής στην πόλη της Καλαμάτας.

Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του ναού Πρωτοπρεσβυτέρους Κρεσφόντη Πουλόπουλο και Σωτήριο Τζαϊλέα και τον Διάκον Θεόφιλο Κυριάκο.

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας ο π. Φίλιππος κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στα μηνύματα που μας προβάλλει η ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τονίζοντας τον τρόπο και την διάθεση με την οποία προσήλθαν και οι δύο στον τόπο της προσευχής και συνδύασε την προσευχητική διάθεση του Τελώνου με τον τρόπο και την διάθεση που προσέρχονται όλες αυτές τις ημέρες οι χιλιάδες προσκυνητές, ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της “Υπαπαντής”.

Είπε χαρακτηριστικά ότι “Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι ένας καθρέπτης, μέσα από τον οποίον μπορούμε να αντικρύσουμε την διάθεσή μας και το πως προσερχόμαστε ενώπιον της Παναγίας μας και το πως προσευχόμαστε ενώπιον Αυτής. Η Παναγία γίνεται ο καθρέπτης που μας υποδεικνύει τις πνευματικές μας ατέλειες και μας καλεί να τις διορθώσουμε”.