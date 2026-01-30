Ράλι χωρίς φρένα – Τι φοβούνται οι επενδυτές και καταφεύγουν στον χρυσό

Χρυσός και ασήμι «σπάνε όλα τα κοντέρ», συνεχίζοντας ένα αδιανόητο ράλι που φαίνεται πλέον να ξεφεύγει από τα θεμελιώδη της αγοράς, την πραγματική ζήτηση και προσφορά. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανόδους στην ιστορία των πολύτιμων μετάλλων που δημιουργεί ωστόσο και ανησυχίες για τα όρια των «αντοχών» και την προοπτική μιας απότομης και παρατεταμένης διόρθωσης.

Ο χρυσός συνέχισε την αμείλικτη ανοδική του πορεία και σήμερα Πέμπτη, ξεπερνώντας τις πρωινές ώρες τα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά. Με αυτό το νέο ρεκόρ ξεπέρασε ήδη τον αναβαθμισμένο πριν από μόλις λίγες ημέρες το στόχο της Goldman Sachs, που έβλεπε τον χρυσό στα 5.400 δολάρια η ουγγιά έως τα τέλη του έτους, ενώ η JPMorgan κάνει λόγο για ένα επίπεδο ακόμη και 8.500 δολαρίων. Το πολύτιμο μέταλλο αναμένεται να καταγράψει τον Ιανουάριο τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη σε διάρκεια 50 ετών. Αντίστοιχα, η τιμή του αργύρου στην αγορά spot ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 120 δολάρια ανά ουγγιά, με ένα ράλι περίπου 60% από τις αρχές του έτους, αφού κατέγραψε άνοδο άνω του 145% μέσα στο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Τα κέρδη αυτά έχουν παρασύρει ανοδικά ολόκληρο το σύμπλεγμα των πολύτιμων μετάλλων, από την πλατίνα έως το παλλάδιο, αλλά και τα βασικά μέταλλα. Ο χρυσός ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά σήμερα και το επίπεδο των 14.500 δολαρίων ο τόνος, με ώθηση από την Κίνα, η οποία μπαίνει και αυτή με κερδοσκοπικό χρήμα στο «παιχνίδι» συσσώρευσης πολύτιμων μετάλλων. «Η άνοδος της τιμής του χρυσού έχει παρασύρει τα πάντα στον κόσμο των πολύτιμων και βασικών μετάλλων», δήλωσε στο CNBC ο Έντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research.

«Θα χαρακτήριζα τις αγορές πολύτιμων μετάλλων σπασμένες, δεδομένης της πρωτοφανούς μεταβλητότητας», δήλωσε επίσης στο CNBC η Νίκι Σιλντς, αναλύτρια της MKS PAMP.

