ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων στο Δημόσιο με 108.540 αποχωρήσεις ως το 2029 και 148.533 προσλήψεις

Του Κώστα Κατίκου

Μεγάλη φυγή των δημοσίων υπαλλήλων προς τη σύνταξη αναμένεται τα επόμενα χρόνια με εκτίμηση για 109.540 συνταξιοδοτήσεις από το 2025 ως το 2029.

Την ίδια στιγμή η μεγάλη έξοδος από το Δημόσιο των παλαιών ασφαλισμένων θα αντιμετωπιστεί με νέες προσλήψεις 148.533 μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.
Οι νέες προσλήψεις θα είναι πάνω από τον κανόνα 1:1 που σημαίνει ότι σε κάθε μια αποχώρηση θα αντιστοιχεί πάνω από μια πρόσληψη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για προσωπικό σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία και η Ασφάλεια.

Τα στοιχεία για τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις στο Δημόσιο περιλαμβάνονται σε ειδικό κεφάλαιο του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, για την πενταετία 2025-2029.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του capital.gr πατώντας εδώ 

