Ρεκόρ τουριστών το φθινόπωρο – Αύξηση 10,6% δείχνει και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας

Ισχυρή δυναμική για περαιτέρω αύξηση των προερχομένων από το εξωτερικό ταξιδιωτών τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δείχνουν τα στοιχεία του προγραμματισμού των αεροπορικών θέσεων για εισερχόμενες στην Ελλάδα πτήσεις κατά τους μήνες αυτούς. Συνολικά, στα ελληνικά αεροδρόμια για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ο προγραμματισμός των διαθέσιμων θέσεων που έχουν κάνει οι αεροπορικές εταιρείες για ταξίδια από το εξωτερικό προς την Ελλάδα δείχνει αύξηση 4,7% με βάση το airdata tracker.

Με δεδομένο ότι οι αεροπορικές εταιρείες παγίως και αυτονόητα στοχεύουν –και σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνουν– υψηλές πληρότητες στις πτήσεις τους, όπως και ότι τα στοιχεία αυτά για τις θέσεις είναι πρόσφατα, οι ειδικοί μιλούν για επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο, οπότε και σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε μόλις κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11,692 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11,625 εκατ. κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο.

Κατά το δίμηνο αυτό, δηλαδή Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, οι αεροπορικές εταιρείες προβλέπουν ενίσχυση της ζήτησης για ταξίδια στη Θεσσαλονίκη της τάξης του 11,8% αναδεικνύοντας τη συμπρωτεύουσα στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο προορισμό φέτος. Από την αρχή του έτους έως και τον Ιούλιο το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αποτελεί πύλη εισόδου τόσο για ταξιδιώτες που επισκέπτονται την πόλη για city break όσο και για ταξιδιώτες που κατευθύνονται κατόπιν σε προορισμούς της Χαλκιδικής, δέχτηκε 9,3% περισσότερες διεθνείς αφίξεις από το αντίστοιχο επτάμηνο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Ισχυρές επιδόσεις αναμένονται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για την Αθήνα, με την αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων να διαμορφώνεται στο 6%, σύμφωνα με στοιχεία του airdata tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Η άνοδος αυτή στην πρωτεύουσα έρχεται ύστερα από την αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 9,5% σε 4,9 εκατ. στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο.

Ισχυρή δυναμική, όμως, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δείχνει και ο προγραμματισμός των διαθεσίμων αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις από το εξωτερικό προς το Ηράκλειο της Κρήτης αλλά και την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, το Ηράκλειο εμφανίζει άνοδο της τάξης του 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό δίμηνο, ενώ η Κέρκυρα άνοδο 8,9%.

Αυξημένες κατά 4,9% είναι και οι θέσεις σε πτήσεις προς τα Χανιά, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη θα διατηρήσει ισχυρή τουριστική κίνηση και στο τέλος της καλοκαιρινής σεζόν. Στην Κω η αύξηση είναι 3,8%, ενώ στη Ρόδο, η οποία σημείωσε πολύ υψηλές επιδόσεις πέρυσι, οι αεροπορικές θέσεις είναι αυξημένες κατά 0,9%. Αύξηση 10,6% δείχνει και η Καλαμάτα.

