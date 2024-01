Ρολόι της Αποκάλυψης: Αύριο Τρίτη η ρύθμισή του για το 2024 – Είμαστε κοντύτερα από ποτέ στα μεσάνυχτα (και στην καταστροφή)

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» (Doomsday Clock) πρόκειται να ρυθμιστεί για το 2024 αύριο Τρίτη 23/1 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ επί του παρόντος βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι το Doomsday Clock έχει σχεδιαστεί για να δείχνει πόσο κοντά είναι η ανθρωπότητα στην παγκόσμια καταστροφή που προκαλείται από ανθρωπογενείς τεχνολογίες.

Το ρολόι χρησιμεύει ως έκκληση για δράση προς τις κυβερνήσεις του κόσμου και ήδη, το ρολόι είναι πιο κοντά στα μεσάνυχτα, μόλις 90 δευτερόλεπτα μακριά από την καταστροφή. Πριν από τον Ιανουάριο του 2023, είχε ρεκόρ των 100 δευτερολέπτων πριν από τα μεσάνυχτα, επί δύο χρόνια.

Προκειμένου να επεξεργαστεί την ενημέρωση, το The Bulletin of the Atomic Scientists -το ινστιτούτο που δημιούργησε το ρολόι- διερωτάται εάν η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο ασφαλής ή διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Αν ναι, το ρολόι πρέπει να κινηθεί.

Αύριο θα ξέρουμε τι θα σημάνει το 2024.

Πηγή: LAD BIBLE