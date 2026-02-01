Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Καλαμάτα για τον εορτασμό και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Πολιούχου

Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του εορτασμού και της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας της Πολιούχου. Τα μέτρα αποσκοπούν στην ασφαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών εκδηλώσεων και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα: Για τη διευκόλυνση των πολιτών που θα παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις και τη Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Πολιούχου της Καλαμάτας «Παναγίας Υπαπαντής του Χριστού», γνωρίζεται ότι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τη Δευτέρα (2.2.2026), από την 06.30 ώρα έως και την 13.00 ώρα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και από την 10.00 ώρα έως και την 13.00 ώρα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Υπαπαντής, Χρισ. Θέμελη, Σταδίου, 23ης Μαρτίου, Αριστομένους, Π. Καίσαρη, Φαρών, Φάριος, Μητρ. Μελετίου, Αγ. Ιωάννου και Κυριακούλη.

Επιπλέον, την 1 & 2.2.2026, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 2,5 τόνων στις οδούς Υπαπαντής και Μητρ. Μελετίου (από την οδό Φάριος έως την οδό Υπαπαντής), καθώς και στις κάθετες οδούς που συμβάλλουν ή διασταυρώνονται και με κατεύθυνση προς τις προαναφερόμενες οδούς, πλην των λεωφορείων της Αστικής – Υπεραστικής γραμμής.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.