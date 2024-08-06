Σχεδιασμός Θ’ φάσης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας για πτυχιούχους ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στo πλαίσιο της οργάνωσης και του σχεδιασμού της Θ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, θέλουμε να ενημερώσουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις ειδικότητες Μαθητευομένων που δυνητικά μπορούν να λειτουργήσουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στα εγγύς τους ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑΛ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ την επόμενη σχολική χρονιά (2024 – 2025).
Καλούμε λοιπόν τις επιχειρήσεις, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν θέσεις μαθητείας στους απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του πολύ σημαντικού θεσμού της Μαθητείας επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων,προς όφελος όλων.
Πίνακας εν δυνάμει τμημάτων μαθητείας ανά ΕΠΑ.Λ. και ΕΝΕ.Ε.ΓΥ.Λ και Δ.Δ.Ε
|ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
|Π.ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΤΕΧΝΗΣ
|Β ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
|ΨΥΚΤΙΚΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ
|ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
|ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Η διαδικασία διάθεσης θέσεων Μαθητείας από τους ιδιώτες ολοκληρώνεται την 01-09-2024 και για πληροφορίες σχετικές με την Υποβολή της αίτησης από τις επιχειρήσεις θα βρείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr ͢ στη Διεπαφή Επιχειρήσεων ͢ ΕΙΣΟΔΟΣ. Τέλος για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Τρυφωνοπούλου Τριαντάφυλλη 2710230237-εσωτ.105 & [email protected] ), στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα ΕΠΑ.Λ. Ε.Κ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ της περιοχής σας.