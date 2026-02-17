Τελευταία Νέα
Σε αποκριάτικους ρυθμούς το Ναύπλιο | Μάγεψε ντόπιους και επισκέπτες το Βενετσιάνικο καρναβάλι (video)

Σε αποκριάτικος ρυθμούς έχει μπει το Ναύπλιο με το Βενετσιάνικο καρναβάλι να κλέβει τις εντυπώσεις.

Όσοι βρέθηκαν στην πόλη πήραν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει μέχρι την Καθαρά Δευτέρα..

