Σε αποκριάτικους ρυθμούς το Ναύπλιο | Μάγεψε ντόπιους και επισκέπτες το Βενετσιάνικο καρναβάλι (video)

Share Σε αποκριάτικος ρυθμούς έχει μπει το Ναύπλιο με το Βενετσιάνικο καρναβάλι να κλέβει τις εντυπώσεις. Όσοι βρέθηκαν στην πόλη πήραν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει μέχρι την Καθαρά Δευτέρα.. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 17 Φεβρουαρίου 2026 8:08 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟI ΡΥΘΜΟI ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Από κινηματογράφος σε Κέντρο Πολιτισμού | Στόχος του δήμου Καλαμάτας η Ηλέκτρα να ξαναζωντανέψει (video) 17.02.2026 Εργαστήριο κατασκευής χαρταετών για παιδιά στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας 17.02.2026 Οι Λυκοκάντζαροι ξύπνησαν… Το αυθεντικό λαϊκό δρώμενο αναβίωσε και φέτος στα Περιβολάκια (video) 16.02.2026 Array