Σε εξέλιξη οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε, χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι θεατές απόλαυσαν τις καταπληκτικές TRËİ με τον γενικό τίτλο, ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY.

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγούδησε για τη δίωξη και την ενδυνάμωση και τιμά όλες τις γυναίκες που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου.

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες και το πρόγραμμα των συναυλιών για τις 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας ΕΔΩ.