Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
4
Σεπτέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Σε εξέλιξη οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Share

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε, χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι θεατές απόλαυσαν τις καταπληκτικές TRËİ με τον γενικό τίτλο, ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY.

musicDays1756880400981 Large

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγούδησε για τη δίωξη και την ενδυνάμωση και τιμά όλες τις γυναίκες που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου.

musicDays1756880419343 Large

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες και το πρόγραμμα των συναυλιών για τις 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ