Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού

Αυτοψία στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, οι Αντιδήμαρχοι Συντήρησης Υποδομών Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Αθλητισμού & Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης.

Τα συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών εργάζονται με συνεχείς και εντατικούς ρυθμούς στον χώρο, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και βελτιώσεις στα υδραυλικά των τουαλετών και των αποδυτηρίων, στεγανοποιήσεις, αποκαταστάσεις από υγρασίες και βάψιμο των εσωτερικών χώρων.

Σταδιακά βελτιώνεται η συνολική εικόνα του Κλειστού, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί εκ νέου προς χρήση στους μαθητές και στους Συλλόγους που κάνουν χρήση των εκεί εγκαταστάσεων.

Μετά την παράδοση, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν -όσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά- με στόχο τη διατήρηση του χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έως το καλοκαίρι, οπότε και έχει προγραμματιστεί η ολιστική αναβάθμισή του μέσω των Κτιριακών Υποδομών.