Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 10% από σήμερα Τρίτη (24.2.2026) που ανακοίνωσε πως θα επιβάλλονταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ψυχρολουσία από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή (20.2.2026).

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπογράφτηκε την ίδια ημέρα, θέλει να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών…) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

