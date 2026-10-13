Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (video)

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν.

Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια της αναβάθμισης του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς και της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια πλευρά της έως τις βραδινές ώρες της Τρίτης, ενώ στη βορειοανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα και να διατηρηθούν έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ενεργοποίηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των διαθέσιμων μέσων και των απαιτούμενων διαδικασιών ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα (12-10-2026) με α.α. 14 αναβαθμίζεται σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

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