Σε περίοδο αναπροσαρμογής ο τουρισμός (video)

Σε φάση αναπροσαρμογής φαίνεται πως περνά ο τουρισμός με το πόλεμο να αλλάζει τα δεδομένα. Έντονος ο προβληματισμός και στη χώρας μας με την έναρξη της σεζόν να απέχει μόλις μια ανάσα.