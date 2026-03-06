Σε περίοδο αναπροσαρμογής ο τουρισμός (video)

Share Σε φάση αναπροσαρμογής φαίνεται πως περνά ο τουρισμός με το πόλεμο να αλλάζει τα δεδομένα. Έντονος ο προβληματισμός και στη χώρας μας με την έναρξη της σεζόν να απέχει μόλις μια ανάσα. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 6 Μαρτίου 2026 7:33 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1 στους 2 Έλληνες δεν μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές 27.02.2026 Τουρισμός: 1 στους 2 Έλληνες δεν μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές 26.02.2026 Βούλιαξε από κόσμο η Καλαμάτα | Στο 100% η πληρότητα στα ξενοδοχεία το τριήμερο (video) 24.02.2026 Array