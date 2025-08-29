Σε ποιες περιοχές της Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα δολωματικοί ψεκασμοί

Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Παρασκευή, 29/8/2025

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 29/8/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Βέργας, Προαστείου, Αγ. Νικολάου, Ριγκλίων, Αμπελοκήπων, Πιλαλίστρας, Ανδανίας, Λουτρού, Φιλίων και Πολίχνης.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Λυκοτράφου, Μηλιώτη, Κάτω Μέλπειας, Καλλιρόης, Παπαφλέσσα, Μανιακίου, Μαργελίου.

Επισημαίνουμε ότι:

Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να συνεργάζονται με τους συντελεστές του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. Το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμών, με τις ημερομηνίες και τις αγροτικές περιοχές, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου, αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού. Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού. Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (αιγοπρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση της μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 2721366524 και 2721366522 και στα email [email protected]

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας