Σεισμός 4,7 ρίχτερ μεταξύ Τρικόρφου και Ανδρούσας – Αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας

Σεισμός έγινε αισθητός λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι στη Μεσσηνία. Τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό δείχνουν πως ήταν της τάξης 4,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, με εστιακό βάθος 23 χλμ. και επίκεντρο μεταξύ Ανδρούσας και Τρικόρφου. Πρόκειται για μια περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη στο να δίνει σεισμικές δονήσεις και αυτό προκάλεσε τοπικά μια σχετική ανησυχία στους κατοίκους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή κάτι άλλο στις υπηρεσίες του δήμου Μεσσήνης

Ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, μίλησε στο newsit.gr ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν το ρήγμα της Καλαμάτας που έδωσε τον μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ το 1986.

«Ακόμη είναι πολύ νωρίς, είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Η περιοχή είναι ενδιάμεσης σεισμικότητας που έχει κάποια κανονικά ρήγματα, δεν είναι το περίφημο ρήγμα της Καλαμάτας που ξέρουμε από το 86, είναι αρκετά πιο δυτικά, να δούμε πως θα εξελιχθεί η σεισμικότητα της επόμενες ώρες και θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα», είπε συγκεκριμένα.

Ο σεισμολόγος τόνισε πως χρειάζεται υπομονή γιατί φαίνεται πως τις επόμενες ημέρες και ώρες θα γίνουν μετασεισμοί ακόμη και μεγέθους 4 Ρίχτερ.