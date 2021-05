Self test: Μόνο από τα φαρμακεία η διάθεσή τους – Στα «κάγκελα» οι φαρμακοποιοί για την πώληση σε σουπερμάρκετ

Ο ΕΟΦ με σημερινή ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι «Η διάθεση των τεστ covid-19 (rapid- self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Επομένως καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται η διάθεση των τεστ covid από οποιοδήποτε άλλο κανάλι διανομής ή σημείο πώλησης, εκτός των φαρμακείων.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες αναπτύχθηκε μία φημολογία ότι θα μπορούν να πωλούν self test και τα σουπερμάρκετ κάτι που εξαρχής βρήκε κάθετα αρνητικούς τους φαρμακοποιούς.

Στα «κάγκελα» οι φαρμακοποιοί

Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν άλλωστε αντίθετοι στην πιθανότητα να επιτραπεί η διανομή των self test από τα σουπερμάρκετ.

«Θα αποσυρθούμε από το δίκτυο διανομής» απειλούν.

Το θέμα για σχέδιο της κυβέρνησης για διανομή των self test προς τους μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενους από τα σουπερμάρκετ διέρρευσε χτες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), εξέδωσε ήδη σκληρή ανακοίνωση, ενώ ενάντια τάσσεται και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής:

Εμφανίστηκε διαρροή φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, όπου αναφέρει ότι η Κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να διαθέσει τα self test μέσω των σουπερμάρκετ. Η χρονική στιγμή όπου παίρνει αυτή την απόφαση βρίσκει τα φαρμακεία εξουθενωμένα από την διανομή των self τα, τον προγραμματισμό των ραντεβού για εμβολιασμό, και την καθημερινή εξυπηρέτηση της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών και η ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης προς αυτή την υπερπροσπάθεια είναι να διοχετεύσει τα self test προς τους συνήθεις φίλους της.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε και την επίσημη θέση της Κυβέρνησης για να πράξουμε τα δέοντα.