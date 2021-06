Self – tests: Προς παράταση η διανομή τους από τα φαρμακεία – Ποιοι θα εξαιρεθούν

Προς τη συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες προσανατολίζονται οι φαρμακοποιοί, μετά το σχετικό αίτημα της κυβέρνησης διά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου. Από το πρόγραμμα θα εξαιρεθούν όσοι πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), τα κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν από τον ΠΦΣ να συνεχίσουν τα φαρμακεία να διαθέτουν δωρεάν στους πολίτες τα self tests, σημειώνοντας ότι για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αδυναμία διανομής από τα φαρμακεία, λόγω πιθανόν και άρνησης των τοπικών συλλόγων, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσής τους. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα τέθηκε το θεσμικό πλαίσιο που άνοιξε τον δρόμο για τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ και από σούπερ μάρκετ.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς δεσμεύθηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο Δ.Σ. του συλλόγου προς έγκριση. Στη σχετική συνεδρίαση, κατά πληροφορίες, η εισήγηση θα είναι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με την κυβέρνηση.

Η νέα φάση της συνεργασίας θα αφορά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, ενώ ο σύλλογος ζήτησε να διατίθενται στον κάθε δικαιούχο τέσσερα τεστ μαζί για κάθε μήνα. Η συνάντηση σηματοδότησε και το ξεκίνημα του διαλόγου και για θεσμικά ζητήματα του κλάδου των φαρμακοποιών. Ο ΠΦΣ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα και συμφωνήθηκε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα φάρμακα υψηλού κόστους και το rebate (υποχρεωτική έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ).

Πάντως, η συνάντηση έγινε σε μία φάση που κάποιοι φαρμακοποιοί αμφισβητούν την πρόθεση του υπουργείου για πραγματική επίλυση θεμάτων.

Η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ να εισηγηθεί στο υπουργείο Υγείας τη μετακύλιση του clawback (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της δαπάνης) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τις εισαγωγικές εταιρείες στα φαρμακεία, δυναμίτισε το κλίμα. Μάλιστα, χθες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ανακοίνωσε ότι δεν δέχεται περαιτέρω παράταση της διάθεσης self tests. Ο ΦΣΑ εκφράζει επιφυλάξεις και για την αξιοπιστία των test, σημειώνοντας ότι «τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το 90% των θετικών self tests είναι ψευδώς θετικά». «Την επιδημιολογική αξιοπιστία των self tests μπορούν να κρίνουν μόνο οι αναγνωρισμένοι θεσμικοί, διεθνείς και εγχώριοι οργανισμοί. Κάθε άλλη κριτική, από όπου κι αν προέρχεται, δεν είναι αξιόπιστη και εκφράζει προσωπικές απόψεις και σκοπιμότητες», απάντησε ο ΠΦΣ.

