Σεμινάριο για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στα Φιλιατρά

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023, στο ΚΕΓΕ Φιλιατρών, σεμινάριο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Το σεμινάριο είναι μέρος τις σειράς σεμιναρίων που διοργανώνονται στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος ARTOLIO, του οποίο το Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, είναι εταίρος.

Το πρόγραμμα ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean) είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο, μέρος του προγράμματος ENI CBC Med για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο. Αποτελεί μια «πλατφόρμα» που αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου με συμμετοχές φορέων από τις Μεσογειακές χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης και της Ισπανίας, και κύριο σκοπό́ έχει την αξιοποίηση και προώθηση της αγοράς εξαιρετικά́ παρθένου ελαιόλαδου, επενδύοντας σε εξοπλισμό́ και γνώσεις σε παραδοσιακούς παραγωγούς ελαιόλαδου και ιδιοκτήτες μικρών ελαιοτριβείων.

Οι δύο ενότητες του σεμιναρίου εστίασαν στην εμβάθυνση σε θέματα ποιότητας και επιχειρηματικότητας.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Artolio, Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος, που ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΟ στην Καλαμάτα, μίλησε για την αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σαν προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά (χημικά – οργανοληπτικά).

Ο σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης, κος Ηλίας Καλφακάκος, παρουσίασε αρχές και μεθόδους μάρκετινγκ και τεχνικές επικοινωνίας ειδικά για επιχειρήσεις εμπορίας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ουσιαστική βάση για τον τρόπο που μπορούν να προωθήσουν το προϊόν τους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Artolio, έχουν σχεδιαστεί και άλλα σεμινάρια σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας αλλά και τις υπόλοιπης Ελλάδας.

Σκοπός είναι, η γνώση και η εμπειρία που συγκεντρώνεται από αυτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, να διαχυθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς ώστε, αυτό το τόσο σημαντικό για την Ελλάδα προϊόν, να αποκτήσει την αξία που του αξίζει.