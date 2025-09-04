Σημαντικές αποφάσεις στην Περιφερειακή Επιτροπή – Στο προσκήνιο το νέο place brand της Πελοποννήσου

Μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις για έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίασή της, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου brand της Περιφέρειας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. Όπως σημείωσε ο κ. Λαμπρόπουλος, πρόκειται για μια «μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια» της Περιφερειακής Αρχής, με στόχο την ολοκληρωμένη και διεθνή προβολή της Πελοποννήσου. Τόνισε ότι το νέο brand δεν ακυρώνει όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά φιλοδοξεί να συνθέσει τα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας σε τουρισμό, πρωτογενή τομέα, πολιτισμό κτλ, δημιουργώντας ένα ενιαίο αφήγημα για την περιοχή.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα παρατάσεων έργων, με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη να υπογραμμίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με φειδώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως ανέφερε, ήταν έργο στην Αργολίδα, όπου η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει παράταση και το έργο ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Εξαιρέσεις αποτελούν σύνθετες παρεμβάσεις, όπως ο κόμβος στο Κρανίδι και η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου εγκρίθηκαν επιμηκύνσεις του χρονοδιαγράμματος με την υποχρέωση στενής παρακολούθησης.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η ενίσχυση των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με 137 στολές στην Π.Ε. Κορινθίας, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης της Περιφέρειας σε δράσεις πρόληψης και δασοπροστασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και σε νέα έργα οδικής ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού στις περιφερειακές ενότητες, αλλά και στην υποβολή προτάσεων για σημαντικές οδικές παρεμβάσεις στη Μεσσηνία. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η προώθηση πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση σημαντικού αρδευτικού έργου στην Κορινθία προϋπολογισμού 7.600.489.83 €, με στόχο –όπως τόνισε ο κ. Λαμπρόπουλος– η Περιφέρεια Πελοποννήσου να καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις και για τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, καθώς «το νερό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ζωτική ανάγκη για όλη την περιοχή».