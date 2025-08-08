Σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε Βασιλίτσι – Φοινικούντα και Καλαμάτα – Σπάρτη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα και ενισχύοντας την οδική προστασία οδηγών και επιβατών.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκαν:

Η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε σημεία όπου παρατηρούνται φαινόμενα κατάπτωσης βράχων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ομαλότερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία.

Η ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β’ Φάση», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, που προβλέπει στοχευμένες επεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας σε ένα από τα σημαντικότερα οδικά τμήματα που συνδέουν Μεσσηνία και Λακωνία.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ανταποκρινόμενη σε πάγιες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.