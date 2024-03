Σήμερα LIVE στο BEST Hybrid 1 η αναμέτρηση της Καλαμάτας 80 με τον Πήγασο Πολίχνης

Η τελευταία πράξη για την κανονική περίοδο του κορυφαίου Ελληνικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών παίζεται αυτό το Σαββατοκύριαο, με τα βλέμματα των φίλων της Volley League είναι αφενός στραμμένο στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Ολυμπιακού και του Μίλωνα που θα κρίνει την 3η θέση στην κανονική περίοδο και αφετέρου στην Καλαμάτα και στο ντέρμπι επιβίωσης ανάμεσα σε Καλαμάτα 80 και Πήγασο Πολίχνης.

Η σημερινή αναμέτρηση προβάλλεται LIVE στο BEST Hybrid 1 της τηλεόρασης BEST- για όσους διαθέτουν smart tv αρκεί το πάτημα του κόκκινου κουμπιού – καθώς και σε Live Streaming από το κανάλι της ESAP στο You Tube. Το παιχνίδι ξεκινά στις 17:00 και διατητεύουν οι κ. Μυλωνάκης και Γεράνιος

Στην συναρπαστική σημερινή αναμέτρηση οι “λύκοι” του Παναγιώτη Ντάκουρη θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους για τελευταία φορά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με τον μαχητικό Πήγασο, ελπίζοντας σε θετικό αποτέλεσμα για την τιμή των όπλων αφού ελέω βαθμολογικής κατάταξης έχουν μια θέση στα play out.

Η Καλαματιανή ομάδα ελπίζει να προσπεράσει τον προτελευταίο του βαθμολογικού πίνακα, Φοίνικα Σύρου -που υποδέχεται σήμερα τον ΠΑΟΚ – ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι άουτ. Απεύχεται δε το σενάριο όπου ο Φοίνικας θα προσπεράσει τον Άθλο οδηγώντας την κατάσταση σε ισοβαθμία μεταξύ Ορεστιάδας και Καλαμάτας στην ουραγό θέση, δίνοντας το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι άουτ στον Άθλο.