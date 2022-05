Σήμερα στην Τρίπολη ο Κ. Πιερρακάκης -Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου -LIVE στις 18:00 από το BEST Hybrid 1

Παρουσία του υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Τρίπολη η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την οποία διοργανώνει το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και συγκεκριμένα το εργαστήριο Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Αειφόρου Ανάπτυξης, το ΠΜΣ στην Οργάνωση και διοίκηση του Αγροτοδιατροφικού Τομέα και το Jean Monnet Module στην Επιχειρηματικότητα και τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του ΠΑ.ΠΕΛ.

Πρόκειται για την ημερίδα με θέμα: “Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ελληνική Οικονομία” στη διάρκεια της οποίας ο υπουργός θα μιλήσει σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση ενώ χαρακτηριστικές αναμένονται οι παρεμβάσεις των Παναγιώτη Λιαργκόβα, Καθηγητής τμήματος ΔΕΤ. Και Πρόεδρος ΚΕΠΕ, Ανδρέα Λυκουρέντζου, διοικητή ΕΛΓΑ και πρώην υπουργού και Στάθη Αναστασόπουλου, αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Παναγιώτης Νίκας περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Κώστας Τζιούμης δήμαρχος Τρίπολης και ο Αθανάσιος Κατσής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο δημοσιογράφος Θέμης Κανελλόπουλος.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στην Πανεπιστημιακή κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.