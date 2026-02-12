SL2: LIVE στο BEST το ντέρμπι Καλαμάτας – Πανιωνίου για την πρεμιέρα των playoffs – Μέχρι αύριο η διάθεση εισιτηρίων

Η αυλαία των playoffs της Super League 2 ανοίγει με ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς η Καλαμάτα υποδέχεται τον Πανιώνιο στην 1η αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον καθώς σε περίπτωση νίκης, η Μαύρη Θύελλα σφραγίζει το εισιτήριο της ανόδου.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Παράλληλα, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της «Μαύρης Θύελλας». Η προθεσμία ολοκληρώνεται αύριο, με τη διοίκηση να καλεί τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» στην πρεμιέρα των playoffs.
Απαραίτητη διευκρίνιση για τα εισιτήρια του Καλαμάτα-Πανιώνιος
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας πως τα εισιτήρια για τον ερχόμενο εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Πανιώνιο για την 1η αγωνιστική των playoffs της Super League 2 θα πωλούνται μέχρι και την Παρασκευή 13/02 και ώρα 16:30.
Αυτή θα είναι και η τελευταία ημέρα έκδοσης εισιτηρίων. Εισιτήρια δεν θα εκδοθούν ούτε και θα πωλούνται το Σάββατο αλλά ούτε και την Κυριακή, ημέρα του αγώνα.
Υπενθυμίζεται πως τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μόνο από τα γραφεία της ΠΑΕ Καλαμάτα και μπορείτε να τα αγοράσετε μόνο κατόπιν επίδειξης του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας με αρχή έκδοσης τον νομό Μεσσηνίας.