SL2: LIVE στο BEST το ντέρμπι Καλαμάτας – Πανιωνίου για την πρεμιέρα των playoffs – Μέχρι αύριο η διάθεση εισιτηρίων

Η αυλαία των playoffs της Super League 2 ανοίγει με ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς η Καλαμάτα υποδέχεται τον Πανιώνιο στην 1η αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον καθώς σε περίπτωση νίκης, η Μαύρη Θύελλα σφραγίζει το εισιτήριο της ανόδου.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της «Μαύρης Θύελλας». Η προθεσμία ολοκληρώνεται αύριο, με τη διοίκηση να καλεί τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» στην πρεμιέρα των playoffs.

Απαραίτητη διευκρίνιση για τα εισιτήρια του Καλαμάτα-Πανιώνιος