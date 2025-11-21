SL2: LIVE την Κυριακή (23/11) στο BEST το ντέρμπι Καλλιθέα – Πανιώνιος

Καλλιθέα και Πανιώνιος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής για τον Νότιο όμιλο της Super League II.

Όπως κάθε Κυριακή έτσι και αυτή, η ποδοσφαιρική δράση εξελίσσεται επί της οθόνης. Το ματς της Κυριακής (23/11, ώρα στις 14:00) θα προβληθεί τηλεοπτικό από το ACTION24 και μέσω της συχνότητας του BEST

Η μεν Καλλιθέα έρχεται από την ισοπαλία (1-1) με το Αιγάλεω και θέλει να καλύψει έδαφος, ενώ ο Πανιώνιος με αγώνα λιγότερο- καθώς το ματς με τον Ολυμπιακό Β θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου –έρχεται ξεκούραστος και ελπίζει να πάρει αποτέλεσμα. Ο Πανιώνιος έρχεται επί της ουσίας από αγωνιστική ανάπαυλα και το νικηφόρο 0-2 επί των Χανίων.