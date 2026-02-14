Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Την ώρα που οι κρατήσεις σε «τραπέζι για δυο» κορυφώνονται λόγω της ημέρας των ερωτευμένων, μια νέα δυναμική ομάδα ταξιδιωτών (solo travelers) ανατρέπει τα στερεότυπα και βγάζει εισιτήριο για… έναν.

Οι μοναχικοί ταξιδιώτες είναι μια νέα τάση στην τουριστική αγορά που συνεχώς αυξάνεται, όχι ως λύση ανάγκης αλλά ως μια συνειδητή πράξη αυτονομίας και ως ένα δώρο για τον εαυτό μας. Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους. Να αποτοξινωθούν από τις εξωτερικές φωνές και να παρατηρήσουν, να γευτούν, να ησυχάσουν. Ξένοι μεταξύ αγνώστων, σε μέρη που τους προκαλούν να ανακαλύψουν διαφορετικές εμπειρίες, ήθη, έθιμα και συνήθειες.

Solo travelers, η νέα τάση

Το νέο segment στον τουρισμό δεν είναι μια μόδα. Είναι μια επιλογή που φαίνεται να εκτοξεύεται καθώς σύμφωνα με έρευνα της booking.com, το 72% των ανθρώπων που ταξιδεύουν, έχουν στα σχέδιά τους να κάνουν ένα ταξίδι solo μέσα στον επόμενο χρόνο, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Σεργόπουλος, αν.καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με αντικείμενο την ξενοδοχειακή διοίκηση. Και παρότι ένα solo ταξίδι μπορεί να φαίνεται κάπως πιο παρότολμο σε ορισμένους, τα στοιχεία δείχνουν πως οι solo travelers είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες ηλικίας 47 και άνω ετών.

