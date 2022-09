SOS από τους επιστήμονες – Πώς η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί νέες πανδημίες

Καμπανάκι κινδύνου για την εμφάνιση μίας νέας πανδημίας παρόμοιας με αυτήν του κοροναϊού λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, χτυπούν οι ειδικοί.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό The Proceedings of the National Academy of Sciences με θέμα την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση πανδημιών.

