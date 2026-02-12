SOS για επαγγελματίες και επιχειρήσεις: Λήγει η διορία για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια – Ποιοι θα είναι «παράνομοι» από αύριο

Τέλος χρόνου για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της πρώτης ομάδας από σήμερα, 12.2.2026, καθώς κλείνει η προθεσμία που έχουν για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ με ποιον τρόπο θα εκδίδουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Από αύριο, 13.2.2026, όσα τιμολόγια εκδίδουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp δεν θα θεωρούνται νόμιμα, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, εξομοιώνονται με μη έκδοση παραστατικού και συνεπάγονται πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ ανά στοιχείο που θα εντοπιστεί σε έλεγχο.

Η υποχρέωση αφορά την α’ περίοδο εφαρμογής και «πιάνει» περίπου 38.000 επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Στο πεδίο μπαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ενώ για πωλήσεις προς επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη είναι υποχρεωτική.

