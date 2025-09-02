Σωτήρης Πτωχός: Στο επίκεντρο της People βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος

Με έδρα τη Μεσσήνη και παρουσία σε Αθήνα και Λονδίνο, η PEOPLE επενδύει στρατηγικά σε δύο νευραλγικούς κλάδους – το δομημένο περιβάλλον (Built Environment) και το συνδεδεμένο περιβάλλον (Connected Environment) – παρέχοντας βιώσιμες, έξυπνες και ολοκληρωμένες λύσεις.

Όπως δηλώνει στο insider.gr ο Σωτήρης Πτωχός, ένας εκ των τριών ιδρυτών της εταιρείας, στόχος της PEOPLE είναι να δημιουργεί αξία με ποιότητα, διάρκεια και αντίκτυπο, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η PEOPLE λειτουργεί με End-to-End μοντέλο, υλοποιώντας σύνθετα έργα και αναπτύσσοντας τεχνολογικές λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, καινοτομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Για τον κ. Πτωχό, το επιχειρείν έχει ουσία μόνο όταν στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος, είτε ως τελικός χρήστης, είτε ως συνεργάτης, είτε ως μέρος της κοινωνίας.

Είναι μια φιλοσοφία που διατρέχει κάθε έργο της PEOPLE: να βελτιώνει την καθημερινότητα με σεβασμό, τεχνογνωσία και ουσιαστική πρόθεση.

Με δεκάδες έργα σε εξέλιξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη η PEOPLE κοιτάζει τώρα προς την αγορά των ΗΠΑ, με σχέδιο να δημιουργήσει ισχυρό δίκτυο συνεργασιών και να επεκτείνει τη δραστηριότητά της – κόντρα στην αβεβαιότητα, με συνέπεια και στρατηγική.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της συνέντευξης του Σωτήρη Πτωχού στο insider.gr:

Η πορεία της PEOPLE ξεκίνησε το 2008. Τι οραματιστήκατε κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης της εταιρείας;

Η PEOPLE ξεκίνησε από μια απλή αλλά ριζική παρατήρηση: το δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα – από μια κατοικία μέχρι μια τουριστική επένδυση – λειτουργεί μέσα από ένα κατακερματισμένο σύστημα. Ο ιδιοκτήτης ή κύριος του έργου χρειάζεται να συντονίσει πολλαπλές ειδικότητες, διαφορετικούς προμηθευτές και ανεξάρτητες διαδικασίες. Το αποτέλεσμα; Χάσιμο χρόνου, μειωμένος έλεγχος και μια εμπειρία που δύσκολα απολαμβάνεται. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα.

Με τα αδέλφια μου, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη, ιδρύσαμε την PEOPLE για να αλλάξουμε ακριβώς αυτό: να δημιουργήσουμε ένα Εnd-to-Εnd οικοσύστημα, όπου όλη η αλυσίδα, από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση και τη διαχείριση, λειτουργεί ενιαία, με ευθύνη και συνέπεια. Mόνο τότε μεγιστοποιείται η αξία της επένδυσης και το τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά ποιοτικό.

Το όραμά μας είναι απλό: να ευχαριστιόμαστε κάθε μέρα. Τις συνεργασίες, τα έργα, τις προκλήσεις, την πρόοδο ακόμα και όταν τα πράγματα είναι απαιτητικά, που συνήθως είναι!

Τι ονομάζουμε End-to-End προσέγγιση; Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;

Η End-to-End προσέγγιση για εμάς σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς κενά ή εξαρτήσεις που δυσκολεύουν τον τελικό χρήστη. Με απλά λόγια, προσφέρουμε μια ενιαία και συνεκτική εμπειρία: πιο απλή, πιο αποδοτική, πιο αξιόπιστη, με μία γραμμή ευθύνης που εξασφαλίζει το αποτέλεσμα.

Στο Built Environment, αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε από το όραμα και τις μελέτες, συνεχίζουμε με την οπτικοποίηση και την κατασκευή και φτάνουμε μέχρι τη λειτουργική υποστήριξη. Στο Connected Environment, εκεί όπου συνήθως χρειάζονται πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, εμείς δίνουμε End-to-End ορατότητα και διαχείριση σε όλη τη διαδρομή ενός προϊόντος — από το first mile έως το last mile.

Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για το αποτέλεσμα και αυτό είναι το πραγματικό μας πλεονέκτημα.

Πώς συνδέεται το όνομα PEOPLE με μια εταιρεία που ασχολείται με το δομημένο και το ψηφιοποιημένο περιβάλλον;

Για εμάς, το όνομα της ομάδας μας, PEOPLE, δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι δήλωση ταυτότητας. Περισσότερο σημασία δεν έχει τι κάνεις, αλλά ποιος το κάνει – ποια είναι η κουλτούρα, οι αξίες, η πρόθεση πίσω από κάθε έργο, κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια.

Το PEOPLE συμβολίζει ότι στο επίκεντρο πρέπει να είναι πάντα ο άνθρωπος: ο ιδιοκτήτης, ο τελικός χρήστης, οι ομάδες μας, οι συνεργάτες, η κοινωνία – όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες απλώς για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Προσπαθούμε να υπηρετήσουμε εμπειρίες, ανάγκες, σχέσεις, όνειρα.

Επίσης, το όνομα PEOPLE έχει για εμάς και μια πιο προσωπική διάσταση. Τα δύο «P» στη λέξη «PEOPLE» είναι τα αρχικά του πατέρα μας, Pavlos Ptochos – ενός ανθρώπου που μας έμαθε τι θα πει συνέπεια, αξιοπρέπεια και δημιουργία με ουσία. Αν δεν έχεις γερά θεμέλια, δεν πας μακριά. Ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν ομάδα.

Το PEOPLE, λοιπόν, συμβολίζει τις αξίες μας, την προσέγγισή μας σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Συμβολίζει ταυτόχρονα το μέλλον που χτίζουμε και το παρελθόν που τιμάμε. Πάνω από όλα είναι οι άνθρωποι!

Πόσα άτομα απασχολεί σήμερα η PEOPLE και ποιος είναι ο δικός ρόλος;

Ξεκινήσαμε την PEOPLE τα τρία αδέλφια με κοινό όραμα. Σήμερα, είμαστε μια ομάδα περίπου 60 ατόμων – μια ζωντανή κοινότητα από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, designers, project managers, αλλά και software & hardware engineers. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικά πεδία που ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από έναν κοινό σκοπό. Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα. Είμαστε οι PEOPLERs – άνθρωποι που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και βλέπουμε το δομημένο και το συνδεδεμένο περιβάλλον ως ένα ενιαίο πεδίο δημιουργίας.

Ο δικός μου ρόλος είναι να δημιουργώ το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σπούδασα στη Σχολή Ικάρων, Τμήμα Ιπταμένων, και στη συνέχεια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αυτή η διαδρομή με δίδαξε πειθαρχία, στόχο, ομαδικότητα – αλλά κυρίως ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δημιουργείς ένα πλαίσιο, μια κουλτούρα και μια κατεύθυνση που επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύσσονται.

Δεν πιστεύω στην αυθεντία. Πιστεύω στην εμπιστοσύνη, στη συνέπεια και στην ελευθερία με ευθύνη. Αν οι συνεργασίες είναι αληθινές, το αποτέλεσμα απογειώνεται.

Όραμα μας είναι να ευχαριστιόμαστε την κάθε μέρα, μέσα από αυτό που δημιουργούμε – μαζί.

Υπήρχαν δυσκολίες στο ξεκίνημα και ακολούθως τα επόμενα χρόνια;

Δυσκολίες; Μήπως εννοείς προκλήσεις; Από την πρώτη στιγμή και κάθε μέρα. Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα χωρίς κάτι καινούργιο να μας δοκιμάζει.

Αλλά μέσα από αυτές τις προκλήσεις γινόμαστε καλύτεροι. Βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι που μας κρατά σε κίνηση. Αυτό μας πάει μπροστά.

Το εύκολο είναι εχθρός της προόδου. Δεν εξελίσσεσαι όταν όλα κυλάνε ομαλά. Προχωράς όταν έχεις μπροστά σου κάτι δύσκολο και επιλέγεις να το αντιμετωπίσεις.

Και πολλές φορές, δεν περιμένουμε τις προκλήσεις – τις προκαλούμε. Γιατί αν δεν βγεις από τη ζώνη άνεσης (comfort zone), δεν πας πιο πέρα. Η πραγματική δημιουργία ξεκινάει όταν σταματάς να λειτουργείς στο «σίγουρο».

Θυμάμαι στο σχολείο, και το ζήσαμε όλοι: το εύκολο πρόβλημα το προσπερνούσαμε σχεδόν αδιάφορα. Μα όταν μπροστά μας βρισκόταν κάτι απαιτητικό και καταφέρναμε να το λύσουμε, τότε ήταν που νιώθαμε την αληθινή χαρά, την περηφάνια, την αυτοπεποίθηση. Το ίδιο βλέπουμε και στα παιδιά μας σήμερα· το βλέμμα τους λάμπει όχι με το εύκολο πρόβλημα, αλλά με το απαιτητικό που κατέκτησαν.

Η έδρα της εταιρείας παραμένει στη Μεσσήνη και έχετε υποκατάστημα στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Μπορεί μια επαρχιακή πόλη να τροφοδοτήσει με έργα μια εταιρεία σαν τη δική σας, μακριά από το επίκεντρο της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου; Είναι εφικτό για μια εταιρεία που κοιτάζει το μέλλον;

Φυσικά και είναι εφικτό – και όχι μόνο στη Μεσσήνη, αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή, όταν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα και προσήλωση στην ποιότητα.

Σήμερα, η τοποθεσία δεν είναι περιορισμός. Είναι επιλογή. Οι μετακινήσεις, η τεχνολογία και η ψηφιακή συνεργασία έχουν κάνει τη γεωγραφία σχεδόν αδιάφορη. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, είδαμε όλοι πως μπορείς να δημιουργήσεις και να αναπτυχθείς από οπουδήποτε – αρκεί να έχεις δομή, οργάνωση και ομάδα.

Η PEOPLE γεννήθηκε και παραμένει στη Μεσσήνη. Η Μεσσήνη και γενικότερα η Μεσσηνία, η Πελοπόννησος για εμάς δεν είναι απλώς η έδρα μας. Είναι το θεμέλιο της φιλοσοφίας μας. Είναι σημείο ηρεμίας, καθαρής σκέψης και αποδοτικότητας.

Στην Αθήνα, ο χρόνος χάνεται. Στη επαρχία, ο χρόνος επενδύεται. Η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη και αυτό επηρεάζει θετικά και τον τρόπο που δημιουργούμε.

Έχουμε υποκαταστήματα στην Αθήνα και στο Λονδίνο, αλλά δεν λειτουργούμε με λογική «κέντρου – περιφέρειας».

Λειτουργούμε με λογική οικοσυστήματος. Και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και παρόντες – παντού.

Μπορείς να κοιτάξεις το μέλλον από οπουδήποτε, αρκεί να έχεις ανθρώπους που βλέπουν στην ίδια κατεύθυνση.

Πόσα έργα της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη τη δεδομένη στιγμή;

Αυτή τη στιγμή έχουμε δεκάδες έργα σε εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για σύνθετα, απαιτητικά projects που εκτείνονται – όσον αφορά στο δομημένο περιβάλλον – από τουριστικά συγκροτήματα και κατοικίες, μέχρι μεγάλες επενδύσεις σε logistics και υποδομές.

Και στο συνδεδεμένο περιβάλλον, αναπτύσσουμε λύσεις που βελτιστοποιούν την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων σε τομείς όπως τα logistics, τα FMCG, η βιομηχανία τροφίμων, η φαρμακοβιομηχανία, η ζωοτροφή, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής — και άλλες κατηγορίες που απαιτούν ακρίβεια και συνέπεια.

Χτίζουμε φυσικά και συνδεδεμένα περιβάλλοντα με τον ίδιο τρόπο: με στρατηγική, ακρίβεια και πρόθεση.

Αυτό που μας τιμά και μας γεμίζει ευθύνη είναι ότι μας εμπιστεύονται οργανισμοί που ανήκουν στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη – μεταξύ αυτών και εταιρείες της λίστας Fortune 100.

Αλλά πίσω από κάθε συνεργασία υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, υψηλά standards και κοινή γλώσσα: τη δέσμευση στην ποιότητα. Και σ’ αυτούς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί η εμπιστοσύνη τους δεν είναι αυτονόητη – είναι κάτι που χτίζεται. Και για εμάς είναι υπόσχεση: να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να αξίζουμε την εμπιστοσύνη και να δημιουργούμε πραγματική αξία. Μαζί.

Πώς ξεκινήσατε στο Λονδίνο;

Στο Λονδίνο ξεκινήσαμε ένα spin-off το 2016, με αφετηρία μια τεχνογνωσία που είχαμε ήδη αναπτύξει στο δομημένο περιβάλλον και δη πώς να δημιουργούμε κατασκευές που είναι ταυτόχρονα στιβαρές, ελαφριές και σχεδιασμένες για πραγματική χρήση.

Το να φτιάξεις κάτι ελαφρύ είναι εύκολο. Το να φτιάξεις κάτι στιβαρό επίσης. Αλλά το να τα συνδυάσεις, να πετύχεις ταυτόχρονα αντοχή, απόδοση και ευχρηστία, εκεί βρίσκεται η πρόκληση. Και η αξία αυτού του συνδυασμού απογειώνεται όταν το αντικείμενο κινείται. Όσο πιο ελαφρύ είναι, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτεί. Άρα είτε μεταφέρεις περισσότερο ωφέλιμο φορτίο, είτε μεταφέρεις το ίδιο με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Με αυτή τη λογική στραφήκαμε στο container – ένα αντικείμενο-κλειδί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, που ταξιδεύει ασταμάτητα, σε στεριά και θάλασσα. Αν το κάνεις καλύτερο, μπορείς να επηρεάσεις το σύνολο του συστήματος.

Στη συνέχεια, παρατηρήσαμε την τεράστια έλλειψη τεχνολογίας και διασύνδεσης σε αυτόν τον χώρο. Και είπαμε: γιατί όχι έξυπνο; Μας φάνηκε αδιανόητο πως, ενώ η τεχνολογία υπήρχε, το container παρέμενε αποκομμένο από τον κόσμο γύρω του.

Κάπως έτσι, χτίσαμε ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα έξυπνων λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα – και όχι μόνο – το οποίο αποτελείται από έξυπνες συσκευές πεδίου, που καταγράφουν και μεταδίδουν κρίσιμα δεδομένα (όπως θερμοκρασία, κραδασμούς, θέση, κατάσταση φορτίου), το ελαφρύ, στιβαρό και έξυπνο container, σχεδιασμένο για αύξηση της αποδοτικότητας και την web & mobile εφαρμογή “Omni”, που συνδέει όλα τα παραπάνω σε ένα λειτουργικό, real-time περιβάλλον διαχείρισης. Λύσεις που μειώνουν κόστος, αυξάνουν ποιότητα, συνδέουν τον τελικό χρήστη και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η πορεία αυτή υποστηρίχθηκε και από επενδυτές από το εξωτερικό – ανθρώπους που εκείνη την εποχή δεν είχαν ως επιλογή να επενδύσουν σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα. Γι’ αυτό και στραφήκαμε σε χώρες με ώριμα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Και καταλήξαμε στο Λονδίνο – ένα διεθνές hub που στηρίζει την καινοτομία, τη δικτύωση και την πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές.

Στην Ελλάδα, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε για να δημιουργηθεί ανάλογο περιβάλλον για εταιρείες που χτίζουν με διεθνή προσανατολισμό.

Η τεχνολογία έχει σημασία. Αλλά η εφαρμογή της με όραμα, ουσία και πρόθεση, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

H PEOPLE συμπληρώνει 17 χρόνια από την ίδρυσή της. Πού βρίσκεται σήμερα και ποια είναι τα σχέδιά ανάπτυξής της για το αύριο;

Μας αρέσει να ονειρευόμαστε και να κάνουμε άλματα. Η PEOPLE σήμερα έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες εταιρείες στην Ελλάδα στο δομημένο περιβάλλον – υλοποιώντας σύνθετα έργα, με επίκεντρο την ποιότητα, τον σεβασμό στον άνθρωπο και τον θετικό αντίκτυπο στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Παράλληλα, στο συνδεδεμένο περιβάλλον έχουμε αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις με παγκόσμια εφαρμογή, κατοχυρωμένες με 14 πατέντες. Και βρισκόμαστε ήδη στη φάση όπου οι λύσεις αυτές αρχίζουν να κλιμακώνονται διεθνώς.

Το επόμενο βήμα για εμάς είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε πραγματική αξία – εκεί που έχει ουσία. Να σχεδιάζουμε λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή, μειώνουν τη σπατάλη, φέρνουν ποιότητα και συνδέουν ανθρώπους με ό,τι έχει σημασία. Να μας εμπιστεύονται όχι επειδή είμαστε «μεγάλοι», αλλά επειδή μεγιστοποιούμε τη δημιουργία αξίας.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πολλαπλασιάζουμε τη δημιουργία αξίας – χωρίς να ξεχνάμε την κάθε μέρα. Να ευχαριστιόμαστε αυτό που δημιουργούμε. Να το κάνουμε με ποιότητα, χαρακτήρα και ουσία. Να ευχαριστιόμαστε την κάθε μέρα, μαζί.

Υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία άλλου spin off πέραν αυτού στο Λονδίνο;

Όσον αφορά στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία, μπορούμε να καλύψουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες της αγοράς μέσω των εταιρικών οντοτήτων που έχουμε ήδη στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δίκτυο, η ομάδα και η τεχνογνωσία μας λειτουργούν ήδη με τρόπο που μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Το επόμενο φυσικό βήμα είναι η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νομική οντότητα στις ΗΠΑ και να επεκτείνουμε σταδιακά ένα δίκτυο συνεργατών παγκοσμίως.

Είμαστε ήδη στη φάση δημιουργίας αυτού του δικτύου – και έχουμε δομήσει το μοντέλο μας έτσι ώστε να μην απαιτείται η ίδρυση νομικής οντότητας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Αντίθετα, εστιάζουμε στη δημιουργία ευέλικτων, δυνατών συνεργειών, που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε αποτελεσματικά, με τοπική γνώση και παγκόσμια προσέγγιση.

Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η γεωγραφική επέκταση. Είναι η δημιουργία ποιοτικών, ανθρωποκεντρικών συνεργασιών τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε οπουδήποτε, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα, στις αξίες ή στον τρόπο που λειτουργούμε.

Δεδομένων των νέων συνθηκών, η επιθετική δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δύναται να επηρεάσει τα σχέδιά σας για το «άνοιγμα» στις ΗΠΑ;

Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση επίδραση στα σχέδιά μας για τις ΗΠΑ. Κινούμαστε κυρίως στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και λύσεων και όχι στη διακίνηση φυσικών προϊόντων ή στην εμπορική εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες ή δασμούς. Γι’ αυτό και η επιθετική δασμολογική πολιτική δεν μας επηρεάζει λειτουργικά.

Ωστόσο, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, τέτοιες εξελίξεις επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας. Μας κάνουν πιο ευέλικτους στη στρατηγική και πιο έτοιμους να κινηθούμε με βάση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τις αξίες.

Για εμάς, το να χτίζουμε παρουσία σε μια αγορά δεν είναι μόνο business. Είναι δέσμευση απέναντι σε ένα περιβάλλον που πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνδεθούμε με ποιότητα και διάρκεια.

Το 2025, εν μέσω ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, υπάρχουν προσκόμματα στη λειτουργία της εταιρείας τα οποία να λειτουργούν ως τροχοπέδη στα επενδυτικά σας σχέδια;

Το διεθνές περιβάλλον είναι όντως ασταθές, γεωπολιτικά, θεσμικά, οικονομικά. Και σε τέτοιες συνθήκες, πάντα υπάρχουν προσκόμματα. Αυξάνεται η αβεβαιότητα, αλλάζει το ρίσκο, επιβραδύνονται κάποιες διαδικασίες, μετατοπίζονται προτεραιότητες.

Αλλά η εμπειρία μας δείχνει πως, όταν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική, ομάδα και στόχος, δεν υπάρχει «κατάλληλη στιγμή» ή «τέλεια συγκυρία» για να δημιουργήσεις αξία. Κάθε εποχή έχει τις προκλήσεις της, η διαφορά είναι πώς τις αντιμετωπίζεις.

Δεν αρνούμαστε τις δυσκολίες. Αλλά δεν τις αφήνουμε να καθορίζουν την πορεία μας. Μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε, να κινούμαστε ευέλικτα και να επιμένουμε σταθερά σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει.

Η PEOPLE αναπτύσσεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και σε αυτό τον δρόμο, η αβεβαιότητα δεν είναι τροχοπέδη – είναι απλώς μία ακόμη μεταβλητή στον σχεδιασμό.

Στο σήμερα και στη σκιά των απρόβλεπτων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, πόσο φιλική προς το περιβάλλον πρέπει να είναι μια εταιρεία σαν την PEOPLE;

Για εμάς, το ερώτημα δεν είναι «πόσο φιλική προς το περιβάλλον πρέπει να είναι μια ομάδα σαν την PEOPLE». Το ερώτημα είναι: πώς μπορείς να μην είσαι;

Η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι θεωρητικό. Τη ζούμε καθημερινά. Και ο μόνος δρόμος είναι η ευθύνη. Όχι ως τάση. Ως αρχή.

Στην PEOPLE, η περιβαλλοντική επίδραση δεν μπαίνει στο τέλος της σκέψης – μπαίνει στην αρχή. Τη λαμβάνουμε υπόψη από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και τη λειτουργία: στα υλικά, στη χωροθέτηση, στην ενεργειακή κατανάλωση, στην επιλογή συνεργατών, στις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουμε. Σχεδιάζουμε για να μειώνουμε το βάρος – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Είναι υποχρέωσή μας να παραδώσουμε έναν πλανήτη πολύ καλύτερο και βιώσιμο από αυτόν που κληρονομήσαμε.

Οι τομείς δραστηριοποίησης της PEOPLE

Η PEOPLE δημιουργεί χώρους, λύσεις και συστήματα που λειτουργούν, συνδέονται και σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον χρόνο.

Ολιστικός Σχεδιασμός – Το Δομημένο Περιβάλλον

Στο δομημένο περιβάλλον, η PEOPLE υλοποιεί έργα που συνδυάζουν αειφόρο αρχιτεκτονική, προηγμένη τεχνολογία και κοινωνική ενσωμάτωση. Υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες κάθε έργου.

Ενσωματώνει τοπικά υλικά και ανθρώπινο δυναμικό, επενδύει στην αισθητική και τη λειτουργικότητα, και σχεδιάζει χώρους που εναρμονίζονται με το περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων που τους χρησιμοποιούν.

Τεχνολογία με Αντίκτυπο – Το Συνδεδεμένο Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια, η PEOPLE αναπτύσσει λύσεις για μια πιο «πράσινη» και πιο έξυπνη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η τεχνογνωσία της σε στιβαρές αλλά ελαφριές κατασκευές, που προέρχεται από την εμπειρία της στο δομημένο περιβάλλον, μεταφέρθηκε φυσικά στον χώρο των μεταφορών.

Στόχος είναι η πολλαπλασιαστική δημιουργία αξίας — με λιγότερους πόρους, λιγότερες απώλειες και καλύτερη πληροφόρηση.

Container2.0L – Καινοτομία σε Κίνηση

Από αυτό το όραμα προέκυψε το Container2.0L, το πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ελαφρύτερο και συμβατό με τα διεθνή πρότυπα εμπορευματοκιβώτιο ξηρού φορτίου, με ενσωματωμένη έξυπνη τεχνολογία. Η κατασκευή του επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερου φορτίου ανά μονάδα, μειώνοντας τον αριθμό των αποστολών, τις εκπομπές CO₂ και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η χρήση έξυπνων αισθητήρων και συνδεσιμότητας επιτρέπει real-time παρακολούθηση, πρόληψη απωλειών και στρατηγική διαχείριση.

Συνεργασίες με Αντίκτυπο

Η PEOPLE συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομείς του logistics, του e-commerce, της ενέργειας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας και του real estate. Παράλληλα, αναλαμβάνει έργα για ιδιώτες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυξημένων απαιτήσεων.

πηγή: www.insider.gr