Στα κορυφαία ξενοδοχεία της χρονιάς η Costa Navarino – Χρυσό βραβείο στα Hotel of the Year Awards Winners

Η Costa Navarino στα κορυφαία ξενοδοχεία της χρονιάς, κατέκτησε το χρυσό βραβείο στα Hotel of the Year Awards Winners στην κατηγορία Destination Resort.

Δυναμικά new openings και μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στη τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου στον πολυχώρο “Έβδομος – Multi Event City Loft” στο Σύνταγμα, με παρουσιάστρια την κα Μαρία Νικόλτσιου. Τα βραβεία-θεσμός της ελληνικής ξενοδοχίας αναδεικνύουν για τέταρτη χρονιά καταλύματα που διακρίνονται για το μοναδικό ύφος των υπηρεσιών, της αρχιτεκτονικής και του προσωπικού τους και τα οποία αποτελούν ξεχωριστό προορισμό για τους φιλοξενούμενούς τους.

Μεταξύ των νικητών περιλαμβάνονται σημαντικά brands του ελληνικού τουρισμού όπως: Costa Navarino στην μαγευτική Πύλο, στη Μεσσηνία, Angsana Corfu Resort & Spa, Academias Hotel – Autograph Collection by Marriott International, Poseidonion Grand Hotel, Belvedere Mykonos, Euphoria Retreat, New Hotel, Kalesma Mykonos, Acro Suites και The Olivar Suites.

Οι επιμέρους κατηγορίες βράβευσης ανέδειξαν κάποια από τα στοιχεία που δίνουν μοναδική ταυτότητα σε ένα ξενοδοχείο:

Το Costa Navarino κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Destination Resort.

Το Poseidonion Grand Hotel κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Historic Hotel.

Το Acro Suites στο νομό Ηρακλείου Κρήτης κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία New Hotel.

Το Kalesma Mykonos κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Boutique Hotel.

Το Angsana Corfu Resort & Spa κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Spa Hotel.

Το Euphoria Retreat κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Wellness Hotel.

Το The Olivar Suites στην Κέρκυρα κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Suite

Το Cove Paros κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Summer Hotel.

Το ξενοδοχείο New στην Αθήνα κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία City Hotel.

Το Habitat All Suites Hotel , μέλος του Ομίλου HotelBrain στη Μύκονο, κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Design Hotel.

Το Meraviglia Slow Living στην Πρέβεζα κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία All-suite hotel.

Το Aldemar Olympian Village κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Family Resort.

Το Mykonos Earth , μέλος του Ομίλου HotelBrain κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Adults only Hotel.

Το Katikies Garden κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Wine Hotel για το εστιατόριο Selene.

Τα βραβεία-θεσμός της ελληνικής ξενοδοχίας

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards, που διοργανώνονται για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Hotel&Restaurant Daily, αξιολόγησαν τα 23 μέλη της επιτροπής με πρόεδρο τον κ. Πάνο Αλμυράντη, γενικό διευθυντή του Grand Hyatt Athens και πρόεδρο της EHMA – European Hotel Managers Association. Όπως σχολίασε ο κ. Αλμυράντης σχετικά με τη σημασία της φετινής διοργάνωσης: “Με πυξίδα τη βιώσιμη αριστεία αφιερώσαμε χρόνο στην εξέλιξη του θεσμού και την ενίσχυση της διαφάνειάς των διαδικασιών αξιολόγησης. Δουλέψαμε ομαδικά και βάσει κοινών κριτηρίων, με στόχο την ανάδειξη των κορυφαίων ξενοδοχείων της χρονιάς. Το όραμα και οι αξίες των ξενοδόχων ταξίδεψαν μέσω των υποψηφιοτήτων τους και ενίσχυσαν τη δέσμευση της επιτροπής για βράβευση ενός πολυπληθούς μπουκέτου που συμπεριλαμβάνει την εξειδίκευση, τις δεξιότητες, την καινοτομία, την ενσυναίσθηση και τις μοναδικές υπηρεσίες συνδυαστικά με την αρχιτεκτονική μοναδικότητα τους. Στοιχεία που καθιστούν την χώρα μας ως ιδανικό ξενοδοχειακό παράδεισο για το μέλλον”.

Τρεις σημαντικές τιμητικές βραβεύσεις

Ειδική βαρύτητα έχουν τα τιμητικά βραβεία που απονέμονται σε εξέχοντες επαγγελματίες της ελληνικής ξενοδοχίας. To Lifetime Achievement Award δόθηκε στον κ. Μπάμπη Φωσκολάκη, General Manager των Phaea Resorts. Το βραβείο Hotel Manager of the Year απονεμήθηκε στον κ. Μάρκο Χαϊδεμένο, Managing Director του Canaves Oia και ο τίτλος Sales & Marketing Leader of the Year στον κ. Αντώνη Αβδελά, Chief Sales & Marketing Officer της SANI & Ikos Resorts.

Τα Hotel of the Year Awards 2022 διοργάνωσε το Hotel&Restaurant Daily της Boussias με χορηγούς επικοινωνίας τους: epixeiro.gr, GTP, in2life, Reader.gr και Travel Daily News.