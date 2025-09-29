Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών – Tι δήλωσαν οι βουλευτές της Μεσσηνίας

Μετρητά, μετοχές, ομόλογα, ακίνητα αλλά και δάνεια, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 που αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης). Τα «πόθεν έσχες» έχουν αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής(Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Αναλυτικότερα:

Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της Μεσσηνίας, δήλωσαν τα κάτωθι:

Βουλευτής Μεσσηνίας : Αντώνης Σαμαράς

Δήλωση Περ. Κατάστασης 2024 (χρήση 2023)

Βουλευτής Μεσσηνίας: Μίλτος Χρυσομάλλης

Δήλωση Περ. Κατάστασης 2024 (χρήση 2023)

Βουλευτής Μεσσηνίας: Γιάννης Λαμπρόπουλος

Δήλωση Περ. Κατάστασης 2024 (χρήση 2023)

Βουλευτής Μεσσηνίας: Περικλής Μαντάς

Δήλωση Περ. Κατάστασης 2024 (χρήση 2023)

Βουλευτής Μεσσηνίας: Αλέξης Χαρίτσης

Δήλωση Περ. Κατάστασης 2024 (χρήση 2023)