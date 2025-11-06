Στη Μάνη ξετυλίγεται η μαγεία του σινεμά… Ξεκίνησαν στην Καρδαμύλη τα γυρίσματα της ταινίας Sweetsick με πρωταγωνίστρια την οσκαρική Cate Blanchett (pic’s)

Στα μαγευτικά τοπία της Μεσσηνίας και της Μάνης ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα τα γυρίσματα της νέας ταινίας Sweetsick, με πρωταγωνίστρια την Cate Blanchett.

Η Μεσσηνία μπαίνει ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος καθώς στα εντυπωσιακά τοπία της Μάνης και της Καρδαμύλης ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας Sweetsick, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ Cate Blanchett.

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Alice Birch — γνωστής για τα Normal People και The Wonder — παράγεται από την ελληνική εταιρεία Heretic, που έχει καθιερωθεί ως σημαντικός συνεργάτης διεθνών παραγωγών. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με κύρια βάση το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Καρδαμύλη και τα κοντινά χωριά Τραχήλα και Πετροβούνι.

Η Sweetsick αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που επιστρέφει στον τόπο των παιδικών της χρόνων για να αντιμετωπίσει τις αναμνήσεις και τις σκιές του παρελθόντος. Το φυσικό περιβάλλον της Μεσσηνίας και της Μάνης λειτουργεί ως καθρέφτης της ψυχής της ηρωίδας, ενώ οι τελικές σκηνές της ταινίας, με τρία πλοία στα ανοιχτά της Μάνης, περιγράφονται ως «μια κινηματογραφική λύτρωση μέσα στη φύση».

Η περιοχή, με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα πετρόχτιστα χωριά και το μοναδικό φως του νότου, αποδεικνύεται ιδανικό σκηνικό για παραγωγές που αναζητούν αυθεντικότητα και συναισθηματικό βάθος. Η παρουσία μιας διεθνούς σταρ όπως η Blanchett όχι μόνο αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της Μεσσηνίας, αλλά επιβεβαιώνει και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της Ελλάδας στο παγκόσμιο σινεμά.

Η παραγωγή υλοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας και βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πολιτιστικό Κέντρο Τραχήλας.

Η Blanchett ενθουσιάστηκε από τη φιλοξενία των κατοίκων και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, δείχνοντας ότι η Μεσσηνία μπορεί να ανταγωνιστεί τα πιο γνωστά διεθνή κινηματογραφικά σκηνικά.

Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων στις 9 Νοεμβρίου ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση της Sweetsick, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα διεθνή φεστιβάλ το 2026.

Η παρουσία της Cate Blanchett στη Μεσσηνία αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση ότι η Ελλάδα όχι μόνο εμπνέει τους κορυφαίους δημιουργούς του κόσμου, αλλά και καθιερώνεται σταθερά ως κομβικός προορισμός για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.