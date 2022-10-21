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Στη σέντρα Α και Α1 Κατηγορία Μεσσηνίας -Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας

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Στη σέντρα -επιτέλους – Οκτώβρη μήνα μπαίνουν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Η ΕΠΣ Μεσσηνίας ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε Α και Α1 Κατηγορία που θα ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο 29-30 Οκτωβρίου.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστική

Σάββατο  29/10/22, ώρα 15:30

ΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”: ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’: Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΡΦΑΡΩΝ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – Α.Ε. ΑΒΙΑΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΩΡΙΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ: Α.Ε. ΜΑΝΗΣ – Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η αγωνιστική

Κυριακή 30/10/22, ώρα 15:30:

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ: ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ – ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΔΩΡΙΟΥ: Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ

ΛΟΓΓΑΣ: Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ – ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ

ΑΡΙΟΣ: ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ

Ρεπό: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

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