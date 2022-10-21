Στη σέντρα Α και Α1 Κατηγορία Μεσσηνίας -Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Στη σέντρα -επιτέλους – Οκτώβρη μήνα μπαίνουν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Η ΕΠΣ Μεσσηνίας ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας σε Α και Α1 Κατηγορία που θα ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο 29-30 Οκτωβρίου.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Σάββατο 29/10/22, ώρα 15:30
ΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”: ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’: Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΡΦΑΡΩΝ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – Α.Ε. ΑΒΙΑΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΩΡΙΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ: Α.Ε. ΜΑΝΗΣ – Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η αγωνιστική
Κυριακή 30/10/22, ώρα 15:30:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ: ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ – ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
ΔΩΡΙΟΥ: Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
ΛΟΓΓΑΣ: Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ – ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ
ΑΡΙΟΣ: ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
Ρεπό: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ